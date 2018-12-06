6 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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6 грудня 2018 – яке свято в Україні та що не можна 6 грудня 2018
Що можна і не можна робити 6 грудня / unsplash.com

6 грудня 2018 року вшановують пам'ять святого Митрофана, який був зарахований до лику святих. Він збільшив кількість храмів і монастирів, займався благодійністю, допомагав знедоленим та убогим. На Митрофанів день влаштовували народні гуляння з катанням на санях, іграми та застіллями.

Також сьогодні відзначають День Збройних Сил України, який був установлений постановою Верховної Ради України в 1993 році.

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Іменини 6 грудня святкують: Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Федір.

Народні прикмети на 6 грудня:

– Ясний місяць віщує заметіль взимку.

– Низькі хмари на небі – скоро буде похолодання.

– Навколо місяця помітно рожеві та тьмяні кільця – ознака того, що скоро будуть тріскучі морози.

– Збіглися хмари в одну купу – чекай негоди.

Що можна робити 6 грудня

1. Цього дня згадують полеглих воїнів і ворожать на тих, які пішли на війну чи служать в армії. Для ворожіння ловлять павука і ставлять його в банку. Через шість днів треба подивитися чи він живий. Якщо живий, то з людиною все добре. Також павука можна посадити в горщик. Там він буде плести павутину. Якщо він почне це робити від самого верху горщика, то людина, на яку ворожать, скоро повернеться додому.

2. У переддень свята Катерини, яке відзначають 7 грудня, дівчата збиралися ворожити. Робили це в такий спосіб: у чужому садку треба поцупити гілочку вишні і поставити у комірчині, де ніхто її не побачить. Якщо вона до Різдва розквітне, то того ж року дівчина вийде заміж.

Що не можна робити 6 грудня

1. Постарайтеся ні на кого не злитися, стримуйте свої емоції та будьте доброзичливішими.

2. Не варто з'ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.

Теги: LifeStyle Традиції Food and Drinks
Джерело: 24 канал
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