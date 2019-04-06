6 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

6 квітня 2019 року вшановується пам'ять святих Якова і Захара. Цей день також присвячений підготуванню до великого свята Благовіщення.

Іменини сьогодні святкують: Артем, Захар, Петро, Яків.

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Народні прикмети на 6 квітня

– Якщо вночі не занадто холодно, то весна буде ранньою.

– Тепла ніч – прикмета того, що весна швидко прийде.

– Сніг розтанув до Благовіщення – значить, в цьому році снігопадів більше не буде.

– У ніч на Благовіщення треба вивісити мокрий рушник. Якщо воно висохне до ранку – чекай багатого врожаю. Якщо залишиться мокрим – прикмета до того, що влітку буде неврожай.

– Потепліло на вулиці – чекай морозів. Проте вони довго не протримаються, і дуже скоро настане літо.

– Сон з 5 на 6 квітня не здійсниться.

Що можна робити 6 квітня

1. Цього дня треба зробити усю важливу роботу, яку ви давно запланували зробити.

2. Якщо незаміжня дівчина в цей день відправитися в храм на всеношну, то в цьому році вона обов'язково вийде заміж.

Що не можна робити 6 квітня

1. Уникайте цього дня грубу та жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.