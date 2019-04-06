6 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

241 Читать новость на русском
6 квітня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 6 квітня / unsplash.com

6 квітня 2019 року вшановується пам'ять святих Якова і Захара. Цей день також присвячений підготуванню до великого свята Благовіщення.

Іменини сьогодні святкують: Артем, Захар, Петро, Яків.

Читайте також: З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах українською мовою

Народні прикмети на 6 квітня

– Якщо вночі не занадто холодно, то весна буде ранньою.

– Тепла ніч – прикмета того, що весна швидко прийде.

– Сніг розтанув до Благовіщення – значить, в цьому році снігопадів більше не буде.

– У ніч на Благовіщення треба вивісити мокрий рушник. Якщо воно висохне до ранку – чекай багатого врожаю. Якщо залишиться мокрим – прикмета до того, що влітку буде неврожай.

– Потепліло на вулиці – чекай морозів. Проте вони довго не протримаються, і дуже скоро настане літо.

– Сон з 5 на 6 квітня не здійсниться.

Що можна робити 6 квітня

1. Цього дня треба зробити усю важливу роботу, яку ви давно запланували зробити.

2. Якщо незаміжня дівчина в цей день відправитися в храм на всеношну, то в цьому році вона обов'язково вийде заміж.

Що не можна робити 6 квітня

1. Уникайте цього дня грубу та жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.

blog_ava
Дебати Порошенка та Зеленського на "Олімпійському" опинилися під загрозою
сьогодні
3489
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди поїхати на травневі свята в Європі: топ-5 міст, що захоплюють красою
5 квітня 21:02 Куди поїхати на травневі свята в Європі: топ-5 міст, що захоплюють красою
Наталя Боднар 503
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 4-6 квітня
5 квітня 20:18 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 4-6 квітня
368
"Найкрасивіша дівчинка" святкує повноліття: якою сьогодні є французька модель Тілан Блондо
5 квітня 15:21 "Найкрасивіша дівчинка" святкує повноліття: якою сьогодні є французька модель Тілан Блондо
Юлія Девда 1295
Швидко та натурально: рецепт домашнього майонезу
5 квітня 14:02 Швидко та натурально: рецепт домашнього майонезу
Богданна Рибак 296
Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик
4 квітня 17:02 Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик
9635
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук