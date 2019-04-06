6 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
6 квітня 2019 року вшановується пам'ять святих Якова і Захара. Цей день також присвячений підготуванню до великого свята Благовіщення.
Іменини сьогодні святкують: Артем, Захар, Петро, Яків.
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Народні прикмети на 6 квітня
– Якщо вночі не занадто холодно, то весна буде ранньою.
– Тепла ніч – прикмета того, що весна швидко прийде.
– Сніг розтанув до Благовіщення – значить, в цьому році снігопадів більше не буде.
– У ніч на Благовіщення треба вивісити мокрий рушник. Якщо воно висохне до ранку – чекай багатого врожаю. Якщо залишиться мокрим – прикмета до того, що влітку буде неврожай.
– Потепліло на вулиці – чекай морозів. Проте вони довго не протримаються, і дуже скоро настане літо.
– Сон з 5 на 6 квітня не здійсниться.
Що можна робити 6 квітня
1. Цього дня треба зробити усю важливу роботу, яку ви давно запланували зробити.
2. Якщо незаміжня дівчина в цей день відправитися в храм на всеношну, то в цьому році вона обов'язково вийде заміж.
Що не можна робити 6 квітня
1. Уникайте цього дня грубу та жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.