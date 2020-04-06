6 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
6 квітня в народному календарі вшановується пам'ять святих Якова і Захара. Цей день також присвячений підготуванню до великого свята Благовіщення.
Іменини сьогодні святкують: Артем, Захар, Петро, Яків.
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Народні прикмети на 6 квітня
– Тепла ніч – прикмета того, що тепло швидко прийде.
– У ніч на Благовіщення треба вивісити мокрий рушник. Якщо він висохне до ранку – чекайте багатого врожаю. Якщо залишиться мокрим – прикмета до того, що влітку буде неврожай.
– Сон з 5 на 6 квітня не здійсниться.
Що можна робити 6 квітня
1. Цього дня треба зробити усю важливу роботу, яку ви давно запланували зробити.
2.Незаміжній дівчині цього дня треба щиро помолитися і випросити у Пресвятої Богородиці доброї долі для себе.
Що не можна робити 6 квітня
1.Уникайте цього дня пустопорожніх слів та сварок.