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6 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 6 квітня / unsplash.com

6 квітня в народному календарі вшановується пам'ять святих Якова і Захара. Цей день також присвячений підготуванню до великого свята Благовіщення.

Іменини сьогодні святкують: Артем, Захар, Петро, Яків. 

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Народні прикмети на 6 квітня

– Тепла ніч – прикмета того, що тепло швидко прийде.

– У ніч на Благовіщення треба вивісити мокрий рушник. Якщо він висохне до ранку – чекайте багатого врожаю. Якщо залишиться мокрим – прикмета до того, що влітку буде неврожай.

– Сон з 5 на 6 квітня не здійсниться.

Що можна робити 6 квітня

1. Цього дня треба зробити усю важливу роботу, яку ви давно запланували зробити.

2.Незаміжній дівчині цього дня треба щиро помолитися і випросити у Пресвятої Богородиці доброї долі для себе. 

Що не можна робити 6 квітня

 1.Уникайте цього дня пустопорожніх слів та сварок. 

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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