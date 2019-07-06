6 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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6 липня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 6 липня / Фото з відкритих джерел

6 липня в народному календарі відзначають день пам'яті Агрипини. Також це переддень свята Івана Купала. Ще наші предки вірили, що в цей день можна збирати цілющі трави і рослини – засоби, приготовані на їх основі, будуть максимально ефективними, а ніч на Івана Купала завжди була містичною.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Антон, Артемій, Йосип, Святослав, Федір.

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Народні прикмети на 6 липня

– Соловей не співає – незабаром урожай ячменю можна буде зібрати.

– Якщо йде дощ, то буде хороший урожай хліба.

Що можна робити 6 липня

1. Цього дня слід добре попаритися у лазні, щоб залишатися здоровим впродовж року. 

2. Вважається, що 6 липня можна поставити на поріг будинку кропиву, чортополох і звіробій. За повір'ям ці трави відлякують нечисту силу.

3. На Горпину Купальницю, 6 липня, проводять цікавий обряд. Ввечері дівчата повинні зібратися з подругами і товкти в ступі ячмінь, з якого потім зварять кашу. Вважається, що ця страва є дуже корисною для жіночого здоров'я.

4. На Горпину можна сіяти ріпу, за прикметами, це дозволить отримати багатий врожай.

Що не можна робити 6 липня

1. Не витрачайте сьогодні сили на суперечки та сварки. 

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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