6 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

6 лютого в народному календарі відзначають пам'ять блаженної Ксенії. Вона швидко стала вдовою і після смерті чоловіка присвятила своє життя Богу, вимолюючи прощення для покійного чоловіка. Згодом, Господь подарував їй вміння зцілювати та пророкувати майбутнє інших.

Іменини сьогодні святкують: Денис, Ксенія, Оксана, Тимофій.

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Народні прикмети на 6 лютого

– Завірюха і заметіль – до неврожаю.

– Яка погода 6 лютого, такою і буде весна.

– Безвітряна погода цього дня – друга половина липня буде теплою і сухою, без вітрів і дощів.

Що можна робити 6 лютого

1. Якщо цього дня вам приснився поганий сон, то його рекомендують обов'язково комусь розказати, щоб він не став реальним.

Що не можна робити 6 лютого

1. День блаженної Ксенії вважається важким. Наші бабусі та дідусі радять не шити, не в'язати, а також не стригти волосся і нігті.

2. Щоб не накликати похорон, не в'яжіть цього дня вузли.

3. Щоб не захворіти, не перестеляйте цього дня постіль.