6-річна дочка Кім Кардашян вийшла на публіку з сумкою Hermes Birkin: фото

Світська левиця Кім Кардашян навчає своїх дітей вже з перших років після народження любові до модної індустрії. Відтак старша дочка Кім і Каньє Веста вже вражає дорогим та стильним гардеробом.

Сімейство Кардашян-Вест насолоджується відпочинком у Нью-Йорку. У неділю, 22 грудня. Кім у компанії свого чоловіка Каньє Веста і дітей вирушила на прем'єру опери.

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Для виходу зірка реаліті-шоу приміряла приголомшливу оксамитову сукню зі звабливим розрізом на стегні. Образ Кім доповнила босоніжками нюдового кольору на підборах. Але чималу увагу користувачів у мережі привернув "аутфіт" не Кардашян, а її старшої доньки Норт Вест.

Дівчинка, якій лише виповнилося шість років, вийшла з машини у total white образі, доповнивши його білим намистом-чокером з перлин на шиї і вартісним кільцем на пальці. Також у руках дочка Кім тримала знамениту модель сумки Hermes Birkin, ціна якої зростає від 12 тисяч євро. Саме таку мають у своїй колекції ледь не усі зірки Голлівуду.



Норт Вест / Getty Images



​Норт Вест з мамою Кім Кардашян / Getty Images



6-річна ​Норт Вест і її аксесуари / Getty Images