6-річна українка стала "принцесою світу": фото маленької красуні

6-річна Валерія Воробйова з Харкова здобула перемогу у міжнародному конкурсі краси "Принцеса світу-2019".

За інформацією "UA: Херсон", в конкурсі, який відбувався у Туреччині, взяли участі діти з 35-ти країн світу.

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Українку запросили туди після здобуття гран-прі в конкурсі "Принцеса Європи", який пройшов у червні в Коблево. Тепер дівчина може їхати на "Міні-міс світу-2020".



"Принцеса світу" Валерія Воробйова

Свою модельну кар'єру Валерія розпочала лише рік тому. Все почалось з дитячого садка, де відбулось її перше дефіле дівчинки. Потім вона отримала перше місце на конкурсі "Принцеса Херсонщини".



Переможниці конкурсу лише 6 років

До слова, 12 вересня в найвідомішому конкурсі краси "Міс Україна-2019" перемогла 24-річна Маргарита Паша . Її обрали з-поміж 24 найвродливіших дівчат з усіх регіонів країни.