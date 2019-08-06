6 серпня– яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
6 серпня в народному календарі вшановують пам'ять двох святих – Бориса і Гліба, синів київського князя Володимира Святославовича, які були вбиті в 1015 році своїм старшим братом Святополком під час боротьби за владу.
Іменини сьогодні святкують: Анатолій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Роман, Христина, Микола.
Читайте також: Вихідні дні-2019: календар свят в Україні
Народні прикмети на 6 серпня
– Ясний сонячний захід на день Бориса і Гліба – літо буде ясним і без опадів.
– Якщо купець цього дня успішно продає свій товар, то весь рік у нього будуть водитися гроші.
– Якщо зацвіла черемха – очікуйте двотижневого похолодання.
Що можна робити 6 серпня
1. Сьогодні до сходу сонця треба перерахувати усі свої гроші. Це обіцяє успіх у майбутніх справах.
Що не можна робити 6 серпня
1. На Бориса і Гліба заборонено виїжджати працювати в поле, інакше може статися сильна пожежа.