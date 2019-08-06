6 серпня– яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

6 серпня в народному календарі вшановують пам'ять двох святих – Бориса і Гліба, синів київського князя Володимира Святославовича, які були вбиті в 1015 році своїм старшим братом Святополком під час боротьби за владу.

Іменини сьогодні святкують: Анатолій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Роман, Христина, Микола.

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Народні прикмети на 6 серпня

– Ясний сонячний захід на день Бориса і Гліба – літо буде ясним і без опадів.

– Якщо купець цього дня успішно продає свій товар, то весь рік у нього будуть водитися гроші.

– Якщо зацвіла черемха – очікуйте двотижневого похолодання.

Що можна робити 6 серпня

1. Сьогодні до сходу сонця треба перерахувати усі свої гроші. Це обіцяє успіх у майбутніх справах.

Що не можна робити 6 серпня

1. На Бориса і Гліба заборонено виїжджати працювати в поле, інакше може статися сильна пожежа.