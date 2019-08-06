6 серпня– яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

77 Читать новость на русском
6 серпня 2019 – свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 6 серпня / Голос Херсону

6 серпня в народному календарі вшановують пам'ять двох святих – Бориса і Гліба, синів київського князя Володимира Святославовича, які були вбиті в 1015 році своїм старшим братом Святополком під час боротьби за владу.

Іменини сьогодні святкують: Анатолій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Роман, Христина, Микола.

Читайте також: Вихідні дні-2019: календар свят в Україні

Народні прикмети на 6 серпня

– Ясний сонячний захід на день Бориса і Гліба – літо буде ясним і без опадів. 

– Якщо купець цього дня успішно продає свій товар, то весь рік у нього будуть водитися гроші.

– Якщо зацвіла черемха – очікуйте двотижневого похолодання.

Що можна робити 6 серпня

1. Сьогодні до сходу сонця треба перерахувати усі свої гроші. Це обіцяє успіх у майбутніх справах.

Що не можна робити 6 серпня

1. На Бориса і Гліба заборонено виїжджати працювати в поле, інакше може статися сильна пожежа.

blog_ava
Скільки кримчан призвали до окупаційного війська: кількість вражає
сьогодні
1404
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Форсаж: Гоббс та Шоу": як Двейн Джонсон і Джейсон Стейтем стосунки з'ясовували
5 серпня 16:34 "Форсаж: Гоббс та Шоу": як Двейн Джонсон і Джейсон Стейтем стосунки з'ясовували
Юлія Ліпенцева 599
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
5 серпня 16:05 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 59576
Весільний букет та манікюр: чи змогли б ви стати принцесою
4 серпня 12:05 Весільний букет та манікюр: чи змогли б ви стати принцесою
Уляна Журба 1745
Голлівудська принцеса Меган Маркл: гучні скандали, у які потрапляла герцогиня Сассекська
4 серпня 09:35 Голлівудська принцеса Меган Маркл: гучні скандали, у які потрапляла герцогиня Сассекська
Анастасія Манюхіна 2006
Легенда українського кіно: 17 цікавих фактів про Івана Миколайчука
3 серпня 15:10 Легенда українського кіно: 17 цікавих фактів про Івана Миколайчука
Юліана Вінтюк 5208
Новини
Більше новин
Залиште відгук