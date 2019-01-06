6 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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6 січня 2019 – Святий вечір в Україні та що не можна робити 6 січня 2019
Що можна і не можна робити 6 січня / 24 канал

6 січня 2019 року християни відзначають Святий вечір або Надвечір'я Різдва Христового. Це одне з особливих і найважливіших родинних свят, коли вся сім'я збирається за Святою вечерею і створює магічну атмосферу домашньої злагоди та достатку. За повір'ям, саме 6 січня народився Ісус Христос. Цього дня завершується Пилипівський піст, який почався 28 листопада 2018 року.

Якщо людина народилася в Різдвяний святвечір, то вона завжди буде щасливою і ніколи не матиме потреби в грошах. Цим людям рекомендується носити оберіг з геліотропом, яке стане надійним захистом від злих сил.

геліотроп
Камінь геліотроп

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Іменини сьогодні святкують: Артем, Євгенія, Інокентій, Клавдія, Микола, Сергій.

Народні прикмети на 6 січня

– На багату кутю зоряне небо – кури добре нестимуться і вродить горох.

– Місячна ніч – чекайте врожаю на баштани.

– Ожеледь на деревах – вродять горіхи й садовина.

– Сніг іде – врожай на яблука.

– Якщо 6 січня на небі видно Чумацький шлях, значить, літо буде теплим.

– Якщо у Святвечір попаритися в лазні, то це дасть людині захист від хворіб на весь майбутній рік.

Що можна робити 6 січня
Що можна робити 6 січня

Що можна робити 6 січня

– Попросіть вибачення у всіх, кого ви образили, а також пробачте тих, хто раніше ображав вас. Кажуть, що саме цього дня вибачитися і забути образу простіше.

– Щоб уникнути трауру, варто одягати ошатний та світлий одяг. Це дозволить не накликати траур.

– Не забудьте цього вечора пом'янути покійних.
 

– Загадайте у різдвяну ніч бажання. За повір'ям, усе задумане цього дня здійснюється. Особливо, якщо зробити це, вийшовши на вулицю і побачивши падаючу зірку.

 

Що не можна робити 6 січня

1. Не можна сідати до столу поки не зійде перша різдвяна зірка. 

2. У Святвечір не можна займатися шиттям на рукоділлям.

3. Не виносьте цього дня з дому сміття.

4. Не сідайте до Святої Вечері в чорному одязі. 

5. Не забороняйте колядникам колядувати у вашій оселі. Якщо не впустите колядників – від вас піде успіх, якщо ж впустите – чекайте достатку та процвітання. 

Теги: LifeStyle Традиції Різдво Новини культури
Джерело: 24 канал
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