6 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
6 травня відзначається день пам'яті святого Георгія Побідоносця, який вважається покровителем воїнів. Назва походить від імені святого, якого в народі називали Юрієм. Цього дня іменини святкують усі чоловіки, які носять це ім'я.
Іменини сьогодні святкує Юрій.
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Народні прикмети на 6 травня
– Якщо чути голос птаха – погана прикмета на врожай.
– Якщо на Юрія буде гроза, то все літо буде дощити.
– Закувала зозуля до Юрія – на поганий врожай.
– Якщо хрущі з’являються у великій кількості, то це ознака доброго врожаю.
– Комарі у зграї збиваються – до потепління.
– Південний вітер — до багатого врожаю, північний — до ранніх заморозків восени.
Що можна робити 6 травня
- На Юрія рекомдується сіяти редиску, щоб була соковитою.
- Щоб бути красивою, на світанку треба вмитися ранковою росою.
Що не можна робити 6 травня
- Після Юрія не можна сіяти мак, кукурудзу та гарбуз.