6 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

6 травня відзначається день пам'яті святого Георгія Побідоносця, який вважається покровителем воїнів. Назва походить від імені святого, якого в народі називали Юрієм. Цього дня іменини святкують усі чоловіки, які носять це ім'я.

Іменини сьогодні святкує Юрій.

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Народні прикмети на 6 травня

– Якщо чути голос птаха – погана прикмета на врожай.

– Якщо на Юрія буде гроза, то все літо буде дощити.

– Закувала зозуля до Юрія – на поганий врожай.

– Якщо хрущі з’являються у великій кількості, то це ознака доброго врожаю.

– Комарі у зграї збиваються – до потепління.

– Південний вітер — до багатого врожаю, північний — до ранніх заморозків восени.

Що можна робити 6 травня

На Юрія рекомдується сіяти редиску, щоб була соковитою. Щоб бути красивою, на світанку треба вмитися ранковою росою.

Що не можна робити 6 травня