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6 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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6 травня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 6 травня / Фото з відкритих джерел

6 травня відзначається день пам'яті святого Георгія Побідоносця, який вважається покровителем воїнів. Назва походить від імені святого, якого в народі називали Юрієм. Цього дня іменини святкують усі чоловіки, які носять це ім'я.

Іменини сьогодні святкує Юрій. 

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Народні прикмети на 6 травня

 – Якщо чути голос птаха – погана прикмета на врожай.

 – Якщо на Юрія буде гроза, то все літо буде дощити.

 – Закувала зозуля до Юрія – на поганий врожай.

 – Якщо хрущі з’являються у великій кількості, то це ознака доброго врожаю.

 – Комарі у зграї збиваються – до потепління.

 – Південний вітер — до багатого врожаю, північний — до ранніх заморозків восени.

Що можна робити 6 травня

  1. На Юрія рекомдується сіяти редиску, щоб була соковитою. 
  2. Щоб бути красивою, на світанку треба вмитися ранковою росою. 

Що не можна робити 6 травня 

  1. Після Юрія не можна сіяти мак, кукурудзу та гарбуз.
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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