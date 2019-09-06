6 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
6 вересня в народному календарі вшановують Євтихія Тихого, який був учнем Іоанна Богослова. Святий переніс багато страждань: його мучили голодом, кидали в вогонь, катували, віддавали на поживу диким тваринам. Одного разу на святого спустили лева, який заговорив людським голосом і віддав хвалу Творцю.
Також 6 вересня – день святкування на честь Петровської ікони Божої Матері. Вона була написана святителем Петром, митрополитом Київським.
Іменини сьогодні святкують: Арсеній, Георгій, Петро.
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Народні прикмети на 6 вересня
– Дощ у цей день – до сухої осені та гарного врожаю в наступному році.
– Чорні хмари сонце закрили – до похолодання.
– Сильний вітер 6 вересня – до нещастя.
– Побачити червону квітку в лісі – до біди.
– Якщо хвора людина в цей день побачить покійних родичів, то незабаром вона теж помре.
– Обпектися або порізатися 6 вересня – до неприємнощів.
– Почути крик синиці – до дощів і похолодання.
Що можна робити 6 вересня
1. Людям, які цього дня день будуть багато часу проводити в місцях великого скупчення людей, варто одягнути лляний одяг. Цей матеріал має позитивну енергетику і допоможе відновити втрачені сили.
Що не можна робити 6 вересня
1. Цього дня активізується нечиста сила, день є дуже небезпечним. Тому рекомендується не йти далеко від будинку.