6 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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6 вересня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 6 вересня / unsplash.com

6 вересня в народному календарі вшановують Євтихія Тихого, який був учнем Іоанна Богослова. Святий переніс багато страждань: його мучили голодом, кидали в вогонь, катували, віддавали на поживу диким тваринам. Одного разу на святого спустили лева, який заговорив людським голосом і віддав хвалу Творцю.

Також 6 вересня – день святкування на честь Петровської ікони Божої Матері. Вона була написана святителем Петром, митрополитом Київським.

Іменини сьогодні святкують: Арсеній, Георгій, Петро.

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Народні прикмети на 6 вересня

– Дощ у цей день – до сухої осені та гарного врожаю в наступному році.

– Чорні хмари сонце закрили – до похолодання.

– Сильний вітер 6 вересня – до нещастя.

– Побачити червону квітку в лісі – до біди.

– Якщо хвора людина в цей день побачить покійних родичів, то незабаром вона теж помре.

– Обпектися або порізатися 6 вересня – до неприємнощів.

– Почути крик синиці – до дощів і похолодання.

Що можна робити 6 вересня

1. Людям, які цього дня день будуть багато часу проводити в місцях великого скупчення людей, варто одягнути лляний одяг. Цей матеріал має позитивну енергетику і допоможе відновити втрачені сили.

Що не можна робити 6 вересня

1. Цього дня активізується нечиста сила, день є дуже небезпечним. Тому рекомендується не йти далеко від будинку.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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