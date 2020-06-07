7 червня віряни вшановують Пресвяту Трійцю: Отця, Сина і Святого Духа. У народі свято має назву Зелені свята.

Іменини сьогодні святкують: Дмитро, Лук’ян, Павло, Юліан.

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Народні прикмети на 7 червня

– Якщо бобри проявляють сильну активність, то це віщує дощ.

– Якщо весь день буде йти дощ – буде багато грибів.

– Північно-західний вітер віщує сиру погоду і приносить хвороби.

– Туман вранці стелиться по воді – до сонячної погоди.

– Гроза в цей день обіцяє поганий збір сіна.



7 червня християни вшановують Трійцю

Що можна робити 7 червня

На Трійцю сушать віники для лазні. Вважається, що вони будуть мати цілющу силу.

Що не можна робити 7 червня