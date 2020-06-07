7 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
7 червня віряни вшановують Пресвяту Трійцю: Отця, Сина і Святого Духа. У народі свято має назву Зелені свята.
Іменини сьогодні святкують: Дмитро, Лук’ян, Павло, Юліан.
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Народні прикмети на 7 червня
– Якщо бобри проявляють сильну активність, то це віщує дощ.
– Якщо весь день буде йти дощ – буде багато грибів.
– Північно-західний вітер віщує сиру погоду і приносить хвороби.
– Туман вранці стелиться по воді – до сонячної погоди.
– Гроза в цей день обіцяє поганий збір сіна.
7 червня християни вшановують Трійцю
Що можна робити 7 червня
- На Трійцю сушать віники для лазні. Вважається, що вони будуть мати цілющу силу.
Що не можна робити 7 червня
- Сьогодні не можна стрибати по землі, адже можете накликати нещастя.
- Категорично сьогодні не можна займатися важкою працею та польовими роботами.
- На Трійцю не можна відзначати весілля, адже молодим це може принести нещастя. Сьогодні увесь день треба віддати на пошану Богові.