Складна епідеміологічна ситуація в багатьох країнах не дає гарантії на те, що цього літа можна відправлятись у навколосвітню подорож. Але деякі країни вже готові приймати українських туристів з 15 червня. Іспанія ще залишається в списку небезпечних країн. 24 канал зібрав підбірку фантастичних місць в Іспанії, які сумують за туристами.

Ймовірно, що з 15 червня українські туристи зможуть відвідати Туреччини, але під питанням залишається Іспанія та ще низка країн, де складна епідеміологічна ситуація. 24 канал зібрав підбірку найгарніших місць в Іспанії, які обов'язково варто відвідати після запуску туристичних рейсів до цієї країни.

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Дивовижні місця Іспанії

Печера Дракона

Таємничі печери, які утворили підземний лабіринт і отримали назву "Печера Дракона". За легендою, вхід до печери колись охороняв міфічний крилатий змій, дракон. Але сьогодні це улюблене місце туристів і в печері завжди горить світло.

Печеру знайшли ще в середині 19 століття, а на початку 20 століття вирішили відкрити її для туристів.

Для того, щоб туристам було цікаво – проклали спеціальний маршрут, протяжністю трохи більше 1 кілометра, провели світло і влаштували художнє підсвічування. Прєкт освітлення Печери Дракона розробляв Карлос Буігас.



Печера Дракона / Фото: sputnik8.com

Тібідабо

Найвища точка Барселони – Тібідабо. З цього місця відкривається найгарніший краєвид на ціле місто!

На горі розташований храм Святого Серця, який вінчає фігура Христа, яка намагається обійняти весь світ. А фасад самого храму побудований таким чином, що здається, ніби будівля тягнеться вгору, до неба.



Тібідабо – найвища точка Барселони / Фото: liketraveller.ru

Альгамбра

Музей і архітектурний ансамбль – Альгамбра. Він складається з палацу, мечеті та фортеці, а розташований на терасі пагорбу Сабіка в східній частині міста Гранада в південній Іспанії.

Загальна площа 13 гектарів. Щоб побудувати Альгамбру витратили понад 100 років, будівництво тривало з 1213 до 1338 року.



Будівництво Альгамбри тривало понад сто років / Фото: espanarusa.com

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Аудиторіо-де-Тенерифе

"Будівля-перфоманс" або Аудиторіо-де-Тенерифе – відомий на весь світ оперний театр та концертний зал, який розташований у місті Санта-Крус-де-Тенерифе.

Ідея будівництва виникла ще у 70-х роках, а у 1990 році задум втілилився проєкт. Один тільки дах цього будинку сягає 100 метрів і важить 350 тонн.

Проєкт відомого архітектора й інженера Сантьяго Калатрава – став відомим на весь світ грою "об’ємів і кривих", "пропорцій і фактур".



"Будівля-перфоманс" / Фото: summerhotels.ru

Вулкан Тейде

Вулкан Тейде – це найвища точка Іспанії, яка розташована на острові Тенерифе. Він є третім за висотою від дна океану вулкан у світі. На вулкані є канатна дорога, яка захоплює та лякає своїх відвідувачів краєвидами.

Перше відоме виверження вулкана було у 1492 році.



Найвища точка Іспанії – вулкан Тейде / Фото: vezdehod-tour.com.ua

Фортеця Малага

Малага – фортеця, яка побудована на пагорбі в центрі міста над портом. До сьогодні збереглися лише дві внутрішні стіни, але раніше фортеця з'єднувалася з міськими стінами, які формували третю захисну стіну

Фортеця Малага вважається арабською фортифікаційною спорудою, яку заснували у 8 столітті, а добудували в середині 11 століття.



Фортеця Малага / Фото: freepik.com

Монсерратський монастир

Монастир Монсеррат розташований на горі Монтсеррат на висоті 720 метрів. Монастир названий на честь Діви Марії Монсеррат і збудований у 12 столітті.

Монсерратський монастир – це духовний символ і релігійний центр Каталонії.



Монастир розташований на висоті 720 метрів / Фото: pilgrimage.in.ua