7 липня в народному календарі відзначають свято Івана Купала. За слов'янським віруванням – це свято води і сонця. Церква цього дня святкує народження Івана Хрестителя.

Іменини сьогодні святкує Іван.

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Народні прикмети на 7 липня

– Трава дуже сильно пахне – незабаром почнеться дощ.

– Вранці випадає велика роса на Івана Купала – прикмета того, що буде хороший урожай огірків.

– Багато зірок в ніч на Івана Купала – буде багато грибів

– Якщо жито на Івана Купала не заколосилося – це поганий знак.

– Якщо в цю ніч зоряно, то буде багато грибів.

– Якщо в цей день дощ заплаче, то через п’ять днів сонце засміється.

– Хто скупається у водоймі на Івана Купала, той позбудеться від всіх хвороб.

– Сон, який приснився з 6 на 7 липня, здійсниться не скоро. Сновидіння, побачене в день 7 липня, може здійснитися через пів року. Якщо цього не відбулося, то вже не варто чекати його здійснення.



Народні прикмети на Івана Купала

Що можна робити 7 липня

Щоб бути щасливим увесь рік рекомендується зустріти купальський світанок. Щоб зберегти енергетичне поле роду, треба ввечері 7 липня зібрати всю сім'ю за одним столом. Закоханим парам в цей день радять зварити та з'їсти щі з кропиви. Ця страва зміцнить сімейні зв'язки і збереже любов від чужої заздрості.

Що не можна робити 7 липня