7 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
7 липня в народному календарі відзначають свято Івана Купала. За слов'янським віруванням – це свято води і сонця. Церква цього дня святкує народження Івана Хрестителя.
Іменини сьогодні святкує Іван.
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Народні прикмети на 7 липня
– Трава дуже сильно пахне – незабаром почнеться дощ.
– Вранці випадає велика роса на Івана Купала – прикмета того, що буде хороший урожай огірків.
– Багато зірок в ніч на Івана Купала – буде багато грибів
– Якщо жито на Івана Купала не заколосилося – це поганий знак.
– Якщо в цю ніч зоряно, то буде багато грибів.
– Якщо в цей день дощ заплаче, то через п’ять днів сонце засміється.
– Хто скупається у водоймі на Івана Купала, той позбудеться від всіх хвороб.
– Сон, який приснився з 6 на 7 липня, здійсниться не скоро. Сновидіння, побачене в день 7 липня, може здійснитися через пів року. Якщо цього не відбулося, то вже не варто чекати його здійснення.
Народні прикмети на Івана Купала
Що можна робити 7 липня
- Щоб бути щасливим увесь рік рекомендується зустріти купальський світанок.
- Щоб зберегти енергетичне поле роду, треба ввечері 7 липня зібрати всю сім'ю за одним столом.
- Закоханим парам в цей день радять зварити та з'їсти щі з кропиви. Ця страва зміцнить сімейні зв'язки і збереже любов від чужої заздрості.
Що не можна робити 7 липня
- У цей день уникайте зустрічі зі зміями. Якщо їх побачити в це свято, то незабаром у вас почнуться втрати.