Якщо епідеміологічна ситуація в Україні буде задовільною, то цього літа українські туристи зможуть полетіти на відпочинок до Грузії. 24 канал зробив підбірку мальовничих місць, які варто відвідати.

Наразі Україна тільки починає відновлювати авіасполучення та веде переговори з низкою країн.Тож, якщо захворюваність піде на спад, а епідеміологічна ситуація покращиться – Грузія відновить авіасполучення вже 1 липня, зазначає 24 канал.

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Що подивитись в Грузії

Старий Тбілісі

Район в історичному центрі Тбілісі, який розташований по обох берегах Кури. Старий Тбілісі має приблизно таку ж саму територію, як Тифліс у 12 столітті. У цьому районі вулиці вузькі, а будівлі мають риси середньовічної забудови. У Старому Тбілісі збереглися будівлі 5 століття, але основна частина була побудована у 19 столітті.

Тільки у 2007 році район офіційно отримав назву "Старий Тбілісі", хоча історична частина міста вже давно для всіх була відомою за цією назвою.



Історичний район Тбілісі / Фото: 24 каналу

Мцхета

Найбільш улюблене місто всіх туристів – Мцхета. Це місто було засновано у другій половині першого тисячоріччі до нашої ери. За переказом засновником міста є легендарний Мцхетос, від імені якого й походить назва міста.



Панорама на місто Мцсхета / Фото: 24 каналу

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Вардзіа

Відома пам’ятка середньовічної грузинської архітектури, датована 17 – 18 століттями – це монастирський комплекс Вардзіа. Він розташований в Аспіндзському районі провінції Самцхе-Джавахеті, в долині річки Кури.

Місто складається з близько 600 печер природного та штучного походження.



Вардзіа / Фото: 24 каналу

Батумі

Батумі відрізняється своєю популярністю та доглянутістю, порівняно з іншими містами Грузії. Розташоване Батумі неподалік кордону з Туреччиною, на східному узбережжі Чорного моря.

На набережній Батумі майже немає магазинів і готелів, вона більше схожа на великий тінистий парк. У часи середньовіччя місто називалося Батомі, але рік заснування – невідомий.



Рік заснування міста Батумі невідомий / Фото: 24 каналу

Батумський ботанічний сад

Батумський ботанічний сад розташований на Зеленому Мисі. Сад субтропічних рослин займає 100 гектарів.Завдяки ботаніку-географу та мандрівнику Андрію Краснову біля Батумі й створився цей сад.



Ботанічний сад поблизу Батумі / Фото: 24 каналу

Сванетія

Сванетія – гірська область, яка населена сванами. Найкраще місце для відпочинку влітку, тут можна побачити найкрасивіші краєвиди і вершини.

Верхня Сванетя – це долина у верхньому плині річки Інгур. Долина відома своїми архітектурними скарбами та гарними пейзажами, тут збереглися навіть прадавні кам’яні православні церкви.

Нижня Сванетія розташована у верхньому плині річки Цхенісцкалі і її притоки Хеледула.



Мальовнича Сванетія / Фото: georgiabest.ru

Ґерґетська церква

Ґерґетська церква розташована на правому березі річки Чхері на висоті понад 2 тисяч метрів. Вона була побудована у 14 столітті і є єдиним хрестово-купольним храмом в області Хеві. Біля Ґерґетської церкви також збереглась середньовічна дзвіниця.