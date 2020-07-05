Популярний український телеведучий, герой "Холостяка-9" Нікіта Добринін поділився підбіркою улюблених романтичних фільмів, які допоможуть закоханим чудово провести час.

Нікіта та його дружина Даша Квіткова полюбляють ввечері переглянути якийсь фільм, насолодитися один одним та відпочити від насиченого робочого дня. На особистій сторінці в інстаграмі Добринін опублікував список кінострічок, яких вистачить для приємного перегляду на цілий тиждень.

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Романтичні фільми від Нікіти Добриніна та Даші Квіткової

"Екзотичне весілля"

Романтична комедія. Це історія про двох незнайомців – холостяка Френка та самотню Ліндсі, яких запросили на одне весілля. За сюжетом, вони усюди опиняються разом: в літаку, таксі, сусідніх кімнатах в готелі, а на святі сидять за одним столиком. Спершу, між ними панує неприязнь, проте після тривалого спілкування вона згасає і вони починають відчувати потяг один до одного.

"Екзотичне весілля" – трейлер: дивіться відео онлайн

"Чи не романтично це?"

Головна героїня стрічки остаточно розчарувалася у любовних стосунках. Вона вирішила зосередитися на своїй кар'єрі, щоб відволіктися від думок про кохання, проте безглездий збіг обставин вплутує її у вирій романтичних подій.

"Чи не романтично це?" – трейлер: дивіться відео онлайн

"Закохайся в мене, якщо наважишся"

Французька кіномелодрама. Головних героїв звела доля. Софі – донька польських емігрантів, яку дразнять у школі. Щоб підтримати дівчину, Жульєн подарував їй надзвичайно цінну для себе річ – коробку у вигляді каруселі, яка дісталася йому від матері. Хлопець попросив Софі інколи давати йому потримати коробку, проте вона сказала, що це треба заслужити. Ось так розпочалася їхня гра – той, хто тримав коробку, загадував бажання іншому. Такими витівками вони завдавали клопоту вчителям, які хотіли їх розлучити. Проте згодом дружба переросла у велике кохання, яке також перетворилося на парі.

"Закохайся в мене, якщо наважишся" – трейлер: дивіться відео онлайн

"Мій хлопець – кілер"

Американський комедійний бойовик. Головна героїня Марта застала свого хлопця за зрадою. Вона вийшла з колії, проте з часом зустріла, здавалося б, ідеального чоловіка. Проте її ідеал виявився колишнім кілером і його минуле завило про себе. Після цього стосунки, які щойно зародилися, починають піддаватися серйозним випробуванням.

"Мій хлопець – кілер" – трейлер: дивіться відео онлайн

"Красуня"

Американська мелодрама. Головний герой Едвард Льюїс – успішний бізнесмен. Він спеціалізується на придбанні проблемних компаній і продає їх по частинах. Під час ділової поїздки в Лос-Анджелес він зустрічає вуличну проститутку Вів'єн Ворд. Він наймає її на тиждень, щоб дівчина супроводжувала його на різноманітних світських заходах. Вів'єн потрапляє у світ розкоші блиску та брехні, а Едвард перестає бути для неї просто клієнтом.

"Красуня" – трейлер: дивіться відео онлайн

"Охоронець"

Американський фільм, у якому всесвітньо відома Вітні Г'юстон зіграла свою дебютну роль. За сюжетом колишній агент Секретної служби США наймається особистим охоронцем музичної зірки для її захисту від невідомого вбивці. Спершу, вони негативно ставилися один до одного, проте згодом ця антипатія переросла у кохання.

"Охоронець" – трейлер: дивіться відео онлайн

"Теорія всього"

Британська драматична біографічна стрічка. Сюжет фільму побудований на розповіді про молодість всесвітньо відомого фізики Стівена Гокінга та його стосунках з майбутньою дружиною.

"Теорія всього" – трейлер: дивіться відео онлайн