70-річна екс-дружина Трампа Івана знову розійшлася з 47-річним бойфрендом: подробиці

Незважаючи на свій вік, Івана Трамп веде насичений образ приватного життя. Так, колишня дружина президента США Дональда Трампа знову повідомила про розкол зі своїм 47-річним супутником, з яким вперше розлучилася у 2009 році.

Американська бізнесвумен, яка добре відома, як перша дружина Дональда Трампа, повідомила виданню Page Six про черговий розкол зі своїм на 23 роки молодшим бойфрендом. Варто відзначити, що Івана Трамп і Россано Рубіконді офіційно розлучилися ще у 2009 році, однак протягом десяти років підтримували стосунки.

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За словами американки, вона знову самотня жінка і у неї є право робити все, що їй заманеться.

Я знову вільна жінка. У мене є можливість робити, що я хочу і з ким хочу. Я можу вести той спосіб життя, який сама бажаю,

– запевнила 70-річна Івана Трамп.

Що відомо про стосунки 70-річної Івани Трамп та 47-річного Россано Рубіконді? Колишня дружина Дональда Трампа одружилася з італійським актором Россано Рубіконді у 2008 році в Мар-а-Лаго. На весільну церемонію пара витратила близько 3 мільйонів доларів. Однак вже у 2009 році подружжя офіційно розлучилося. Протягом кількох років вони вели окреме один від одного особисте життя, а пізніше дійшли порозуміння та відновили відносини. Протягом 15 років вони підтримували стосунки, однак, як повідомила 70-річна Івана Трамп, їхні стосунки дійшли свого завершення.



Івана Трамп зі своїм молодим бойфрендом / Фото Us Weekly