70-річний актор Річард Гір втретє став батьком, – ЗМІ
Популярний американський кіноактор Річард Гір вчергове став батьком. Дружина актора Алехандра Сілва народила сина.
Інформація про поповнення в зірковій сім’ї з’явилася в іспанському таблоїді HOLA!. Новину про народження сина подружжя вирішило не розповсюджувати.
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У розмові з журналістами, близький друг сім’ї розповів, що подружжя з сином перебуває зараз на самоізоляції в своєму ранчо в Паунд-Риджі неподалік Нью-Йорка. Ім’я новонародженого сина поки що не розголошується.
37-річна дружина народила акторові другого сина у спільному шлюбі. Американсько-іспанська пара побралася у квітні 2018 року, а вже в лютому 2019 року в подружжя з’явився син Олександр.
Річард Гір з дружиною Алехандрою
Актор Річард Гір виховує 20-річного сина Гомера, який народився у шлюбі з акторкою Кері Лоуелл. В Алехандри є семирічний син Альберт від першого чоловіка бізнесмена Говінда Фріланда.
Шлюб з Алехандрою Сілвою для Річарда Гіра став третім. Вперше актор одружився у 1991 році з моделлю Сінді Кроуфорд, однак вже 1995 року подружжя розлучилося. Через 7 років актор одружився з акторкою Кері Лоуелл, яка у 2000 році народила йому первістка. Після 14 років подружнього життя, у 2016 році Лоуелл та Гір розлучилися.
Що відомо про роман Гіра та Сілви?Річард Гір та Алехандра Сілва тривалий час приховували свій роман. Згідно із даними західних ЗМІ, вони почали зустрічатись у 2014 році. Вже за 4 роки закохані вирішили офіційно узаконити свої стосунки. Річард та Алехандра влаштували закриту весільну церемонію у власному будинку в Нью-Йорку, куди запросили найближчих родичів та друзів.
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