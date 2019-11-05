70-річний Річард Гір знову стане батьком – ЗМІ

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Річард Гір з дружиною Алехандрою Сільвою
Річард Гір з дружиною Алехандрою Сільвою / HOLA

Голлівудський актор Річард Гір та його дружина Алехандра Сільва чекають на народження другої дитини. Дев'ять місяців тому, у лютому 2019 року, у подружжя народився син.

70-річний актор Річард Гір та його 36-річна дружина Алехандра Сільва вдруге стануть батьками малюка. Про це повідомляє іспанське видання HOLA. Наразі пара жодним чином не підтвердила та не спростувала інформацію про можливу вагітність. 

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Інсайдери припускають, що Алехандра Сільва перебуває на третьому місяці вагітності. Відповідно малюк має народитися вже навесні наступного року. 

Новонароджена дитина стане третьою для обох батьків. У лютому цього року Алехандра Сільва народила Річарду Гіру сина, якого назвали на честь матері Александром. В кіноактора вже є 19-річний син Гомер від шлюбу з Кері Лоуелл, а Алехандра виховує шестирічного сина Альберта від попередніх стосунків. 

Я відчуваю себе у справжній казці, найщасливішою жінкою у світі! Наша історія кохання – це найсолодша, найромантичніша мрія, яку я коли-небудь мала. Немає і дня, коли б Річард не згадував наскільки я важлива для нього,
– розповідала Алехандра Сільва раніше. 

Річард Гір знайомий із Алехандрою вже 19 років. Актор товаришував із її батьком, будівельним магнатом Ігнасіо Сільва. Подружжя стало ідеальним тандемом як в особистому, так і в професійному житті. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alejandra Gere (@alejandragere)

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові діти
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