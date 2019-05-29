71-річна мама Ілона Маска знялася для обкладинки глянцю: фото

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Мей Маск
Мей Маск / Instagram / @mayemusk

Модель, дієтолог і мама мільярдера, відомого винахідника, засновника компанії Tesla Motors – Ілона Маска, 71-річна Мей Маск продовжує підкорювати фешн-індустрію. Жінка знялася для обкладинки австралійського журналу L'Officiel.

Фото з обкладинки глянцевого журналу Мей Маск опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Назвою фотосесії стала "Космічна Одисея" (Space Odyssey). На знімках мама мільярдера позує в довгих "повітряних" сукнях в об'єктиві фотографа Майка Руїса (Mike Ruiz).

На обкладинці Мей постала з креативним макіяжем у червоно-жовтих кольорах та сукні світло-рожевого кольору. Акцентом в образі стали обтислий корсет та аксесуари на платті.

Інші образи 71-річної моделі вийшли не менш яскравими та ефектними. 

Мей Маск
Мей Маск / Instagram / @mayemusk

У 2017 році Мей Маск приїхала в Україну та розповіла в ефірі "Сніданок з 1+1", як їй вдається дотримуватися балансу між успішною кар'єрою і особистим життям та секрети, що стосуються зовнішнього вигляду.

Я займаюся спортом, багато гуляю і намагаюся висипатися, адже здоровий сон позитивно впливає на зовнішність. Що стосується харчування, я дуже ретельно стежу за своїм раціоном, оскільки можу швидко набирати вагу. Тому невеликими порціями їм багато овочів, фруктів, каш, горіхів, в моєму раціоні завжди є суп з квасолі і цілозерновий хліб,
– розповіла мама Ілона Маска.

Мей Маск
Мей Маск / Instagram / @mayemusk

Мей Маск
Мей Маск / Instagram / @mayemusk

Мей Маск
Мей Маск / Instagram / @mayemusk

Мей Маск
Мей Маск / Instagram / @mayemusk

Мей Маск
Мей Маск / Instagram / @mayemusk

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Теги: LifeStyle Мода Ілон Маск
Джерело: LifeStyle 24
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