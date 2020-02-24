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71-річна мати Ілона Маска пройшла подіумом на показі в Мілані на 15-сантиметрових підборах

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Мей Маск пройшла подіумом на показі в Мілані / Instagram / @mayemusk

Модель та дієтолог впродовж 50 років не сходила з обкладинок найвідоміших світових глянців. Лауреатка численних конкурсів краси Мей Маск навіть у віці 71 рік продовжує підкорювати фешн-індустрію. Так, вона представила нову колекцію німецького бренду Philipp Plein у рамках Тижня моди у Мілані.

Днями епатажний модельєр та засновник власного бренду Філіп Плейн представив свою нову колекцію у світовій столиці моди. Дизайнер завжди вирізнявся неординарними рішеннями, проте показ 2020 став справжнім викликом для фешн-індустрії.

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Серед моделей, які наважилися приміряти золоті ботфорти, сукні з леопардовим принтом та костюми з бахромою та металевим напиленням, мати відомого винахідника Мей Маск. Вона стала зіркою подіуму, продефілювавши під пильним поглядом сотні гостей на 15-сантиметрових підборах. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала приголомшливі фото та поділилася враженнями від виходу. 

Я виглядаю злою тому, що я крута, або тому, що я дефілювала найдовшим подіумом у житті протягом 9 хвилин на 15-сантиметрових підборах? Спасибі Philipp Plein, що запросили мене взяти участь в цій чудовій феєрії,
– висловилася легендарна модель. 

Мей Маск, яка досі продовжує свою успішну кар'єру на теренах модної індустрії, постала у сміливому образі. Вона дефілювала у чорних широких штанах з легкого матеріалу та піджаку з леопардовим принтом. Серед аксесуарів – анімалістична сумка та численні масивні ланцюжки на шиї. Головна деталь її образу – босоніжки на підборах висотою у 15 сантиметрів, які були оздоблені десятками коштовних камінців. 

Не менш провокативним став макіяж Мей Маск. На її губах яскрава помада червоного кольору, яка гармоніювала з манікюром. Широкі чорні стрілки та паєтки навколо очей додали зухвалості її вигляду. Зіркові колеги моделі не залишилися осторонь такого відважного вчинку та засипали знаменитість компліментами у коментарях. 


Мей Маск пройшла подіумом на показі в Мілані / Instagram / @mayemusk


Мей Маск пройшла подіумом на показі в Мілані / Instagram / @mayemusk


Підбори Мей Маск на показі в Мілані / Instagram / @mayemusk

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Автор: Марина Джура
Теги: Модні бренди LifeStyle Стиль і мода
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