71-річна Мей Маск відвідала королівські перегони у стильній зеленій сукні: ефектне фото

Одна з найзнаменитіших матусь світу стала гостею престижного світського заходу. Мама відомого підприємця і винахідника Ілона Маска відвідала королівські кінні перегони на славнозвісному Аскотському іподромі.

Впродовж шести днів Аскотський іподром приймає знаменитих людей з усього світу, зачаровуючи спортивною і водночас королівською атмосферою. Так, у списку запрошених з’явилося ім’я відомої 71-річної зіркової мами і моделі Мей Маск.

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На своїй сторінці в Instagram мама Ілона Маска опублікувала стильне фото, під яким зазначила, що вибраний нею образ став по-справжньому королівським. На ній була сукня в зелено-білу вертикальну смужку від австрійського дизайнера Petar Petrov, а на голові незмінний королівський головний убір – оригінальний капелюшок від Vivien Sheriff. А от доповнив образ стильний білий клатч від Swarovski.



Мей Маск / Instagram / @mayemusk



Мей Маск / Instagram / @mayemusk