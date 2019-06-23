71-річна Мей Маск відвідала королівські перегони у стильній зеленій сукні: ефектне фото

1134 Читать новость на русском
Мей Маск
Мей Маск / Instagram / @mayemusk

Одна з найзнаменитіших матусь світу стала гостею престижного світського заходу. Мама відомого підприємця і винахідника Ілона Маска відвідала королівські кінні перегони на славнозвісному Аскотському іподромі.

Впродовж шести днів Аскотський іподром приймає знаменитих людей з усього світу, зачаровуючи спортивною і водночас королівською атмосферою. Так, у списку запрошених з’явилося ім’я відомої 71-річної зіркової мами і моделі Мей Маск.

Читайте також: 71-річна мама Ілона Маска засвітилася в костюмі від українського бренду

На своїй сторінці в Instagram мама Ілона Маска опублікувала стильне фото, під яким зазначила, що вибраний нею образ став по-справжньому королівським. На ній була сукня в зелено-білу вертикальну смужку від австрійського дизайнера Petar Petrov, а на голові незмінний королівський головний убір – оригінальний капелюшок від Vivien Sheriff. А от доповнив образ стильний білий клатч від Swarovski.

Мей Маск
Мей Маск / Instagram / @mayemusk

Мей Маск
Мей Маск / Instagram / @mayemusk

blog_ava
Кремль має кілька днів: що Україна готує для Росії через захоплених моряків
сьогодні
12679
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Ілон Маск Мода
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
22 червня 12:58 Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
8271
Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
22 червня 12:01 Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
974
Меріл Стріп – 70! Топ-4 життєві позиції від легенди кіно
22 червня 11:04 Меріл Стріп – 70! Топ-4 життєві позиції від легенди кіно
Юлія Девда 1102
Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
22 червня 10:49 Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
Марта Вересюк 6268
Сергію Притулі – 38: цікаві факти про шоумена, які захоплюють
22 червня 09:38 Сергію Притулі – 38: цікаві факти про шоумена, які захоплюють
Юлія Михайлова 2349
Новини
Більше новин
Залиште відгук