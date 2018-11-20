71 рік разом: чому Єлизавета II не святкує дату з чоловіком Філіпом

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Королева Єлизавета та Філіп
Королева Єлизавета та Філіп / twitter.com/RoyalFamily

У вівторок, 20 листопада, королівське подружжя принц Філіп та Єлизавета ІІ відзначають важливу дату – 71 рік спільного життя у шлюбі. Однак королева зайнята іншими обов'язками і не святкує річницю з чоловіком.

Важливу річницю відзначає королівська сім’я – принц Філіп та Єлизавета ІІ прожили у шлюбі 71 рік. У 1947 році 20 листопада пара вінчалась у Вестмінстерському абатстві. Минулого року королівське подружжя відзначало платиновий ювілей – 70 років разом.

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Весілля королеви Єлизавети ІІ та Філіпа
Весілля королеви Єлизавети та Філіпа, 20 листопада 1947 рік / www.royal.uk

Але цього року королеві не до святкування власної річниці. Єлизавета II відвідала Королівський інститут дипломованих геодезистів, який відзначає свій 150-річний ювілей. Про це інформує офіційна сторінка королівської сім’ї у Twitter.

Королева Єлизавета ІІ спостерігала за представленням оригінальних моделей LEGO та планом високої швидкості для залізниці. Також зустрічалась зі стажерами та студентами Королівського інституту дипломованих геодезистів.

 

Теги: LifeStyle Єлизавета II Королівська сім'я Лондон Великобританія
Джерело: 24 канал
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