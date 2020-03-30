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72-річний батько Девіда Бекхема одружується з мільйонеркою

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Тед Бекхем з Гіларі Мередіт / Фото з Twitter

Батько екс-футболіста Девіда Бекхема вирішив одружитися. Його обраницею стала Гіларі Мередіт, яка молодша від нього на 10 років.

Відомо, що Тед Бекхем та Гіларі Мередіт познайомилися рік тому. Нове кохання Тед зустрів на одному з благодійних проєктів, на якому вони з Гіларі допомагали ветеранам. Про заручини Мередіт повідомила у твіттері.

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"У той час, як у світі відбуваються куди більш важливі речі, ми хочемо поділитися щастям і оголошуємо про заручини. Бережіть себе", – написала Мередіт.

Кохана Теда Бекхема є відомою британською адвокаткою, яка заробила на судових процесах десятки мільйонів доларів.

Батькові екс-футболіста знадобилося чимало часу, аби наважитися на другий шлюб. Зі своєю першою дружиною Сандрою він розлучився ще 18 років тому, після 33 років подружнього життя. У їхньому союзі народилося троє дітей.


Девід Бекхем з батьком

За чутками ЗМІ, зіркове подружжя Девід та Вікторія Бекхем, не задоволені вибором батька. Поки що, вони не коментують рішення Бекхема старшого, втім відомо, що Вікторія Бекхем відмовилася запросити 27-річну дочку Мередіт на сімейне свято.

Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Вікторія Бекхем Зіркові романи
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