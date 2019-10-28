73-річний режисер Девід Лінч отримав Оскар після трьох номінацій
Американська зірка Голлівуду, режисер популярного серіалу "Твін Пікс", Девід Лінч отримав заслужену нагороду. За вагомий внесок у кінематографію він отримав почесного Оскара.
Про це повідомляється на офіційній сторінці The Academy в твіттері.
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Церемонія нагородження Оскара пройшла у ніч на 28 жовтня у Лос-Анджелесі. Представники премії зібрали лауреатів у розважальному комплексі Hollywood and Highland Center. Такого роду Оскар щороку вручається представникам кінематографії за вагомий внесок в індустрію.
Таку нагороду отримав 73-річний Девід Лінч, який виступив режисером популярної стрічки "Твін Пікс". Проте лауреат Оскара був не дуже багатослівним у промові після нагородження. "У вас дуже цікавий смак", – сказав Девід Лінч.
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