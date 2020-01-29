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73-річний Сильвестр Сталлоне вирішив більше не приховувати сивину: як тепер виглядає актор

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Сильвестр Сталлоне з донькою / Instagram / @officialslystallone

Голлівудський актор Сильвестр Сталлоне, який роками вважався секс-символом та закохував у себе мільйони жінок у світі, вирішив не соромитись старіння.

На своїй інстаграм-сторінці Сильвестр Сталлоне опублікував ролик, у якому зблизька показав свій імідж. Тепер актор красується із сивим волоссям, укладеним за допомогою косметичних гелів. Окрім цього, 73-річний американець відростив бороду, що також виглядало незвично для його прихильників. 

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"Іноді прокидаюся і відчуваю, що нічого не роблю. Просто розслабився. Це відверто кажу. Якщо хтось говорить інше – він бреше, це людська природа", – поділився Сильвестр Сталлоне у дописі. 

Окрім цього, в ролику актор вигукнув знамените гасло: "Продовжуй битися". Фраза Сильвестра Сталлоне викликала захват у його прихильників. А от хейтери звернули увагу на обличчя актора, яке виглядало не природно. Чимало людей написали, що Сталлоне варто відмовитись від б'юті-процедур чи пластичних операцій, адже вони спотворюють його лице. 

Цікаво, що раніше Сильвестр Сталлоне регулярно відвідував салони, де зафарбовував сиве волосся. Актор обирав чорний колір, щоб виглядати природніше в кадрі. Чому ж тепер Сталлоне не має наміру приховувати свій вік – невідомо. 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Краса Голлівуд
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