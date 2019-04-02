75-річний Мік Джаггер переніс велике турне через операцію на серці

Знаменитий англійський рок-музикант і вокаліст гурту The Rolling Stones Мік Джаггер попередив своїх шанувальників про перенесення концертного туру. 75-річний співак потребує термінової операції на серці.

Великий концертний тур гурту The Rolling Stones по США та Канаді під назвою No Filter переноситься. Про це повідомив вокаліст колективу Мік Джаггер на своїй сторінці в Instagram.

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75-річний рок-музикант вибачився перед шанувальниками, які вже купили квитки на концерт, однак зазначив, що змушений перенести концерти через проблеми зі здоров’ям. Він вирішив не розголошувати, що незабаром йому доведеться пережити операцію на серці. Проте іноземні ЗМІ дізналися, що на початку квітня Міка Джаггера чекає заміна клапана на серці в одній із лікарень Нью-Йорка.

Старт туру планувався на 20 квітня з Маямі, однак згідно з даними прес-релізу, лікарі порекомендували 75-річному співаку повністю пройти реабілітаційний період, який триватиме до літа.