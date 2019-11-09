76-річна Катрін Деньов перенесла інсульт: з'явились деталі про стан її здоров'я

Знаменита французька акторка Катрін Деньов проходить курс лікування в одній із клінік Парижа. Легенда світового кіно перенесла ішемічний інсульт та оговтується від пережитого.

За даними BFM TV, представники зірки підтвердив інформацію про її госпіталізацію. Менеджерка Клер Блондель зазначила, що стан Катрін Деньов значно покращився. Наразі французька знаменитість проходить курс лікування та додаткові обстеження, а її життю нічого не загрожує.

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На щастя, у неї немає пошкоджень моторики. Зараз Катрін відпочиває, поки проводяться додаткові обстеження. Її організм добре реагує на лікування. Їй просто пощастило,

– розповіли виданню агент Клер Блондель.

Катрін Деньов у 76 років залюбки приймає пропозиції від французьких режисерів та постає у нових фільмах. Акторку госпіталізували під час зйомок кінострічки De son vivant, що в перекладі означає "за життя". Менеджери зірки не приховують, що їй дуже пощастило, адже на час інсульту вона перебувала в паризькій клініці, де створювався один з епізодів. Тому медики шпиталю одразу ж надали Катрін допомогу.

Водночас джерела з близького оточення акторки заявили, що 'незадовго до госпіталізації Деньов скаржилась на самопочуття. Акторка розповідала, що "виснажена після виконання чималої роботи і поїздок".

French screen icon Catherine Deneuve has been hospitalized in Paris following a minor stroke https://t.co/u6V6nJY0ZZ pic.twitter.com/3TaG8ywSMB — Variety (@Variety) 6 листопада 2019 р.

Як раніше повідомляли журналісти західних ЗМІ, 76-річна Катрін Деньов потрапила до шпиталю 6 листопада. Спершу представники актриси не надавали деталей її госпіталізації та стану здоров'я. Згодом журналісти повідомили, що Катрін Деньов перенесла ішемічний інсульт.

Хто така Катрін Деньов?

Видатна французька актриса, яка отримала популярність завдяки участі у фільмах "Шербурзькі парасольки", "Денна красуня", "Голод", "Правда", "Відраза", "Трістана", "Та, що танцює в темряві", "8 жінок", "Останнє метро" та ін. Її кінострічки виборювали перемогу на кінопреміях, зокрема, Оскар. Катрін Деньов підкорила світ не тільки талановитою грою, але й красою. Саме вона є музою Ів Сен-Лорана.