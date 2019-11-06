76-річну легенду світового кіно Катрін Деньов терміново госпіталізували: актриса у важкому стані

Знамениту французьку акторку, яка у другій половині XX століття стала чи не найпопулярнішою у вітчизняній кіноіндустрії, Катрін Деньов екстренно госпіталізували. Про ймовірну причину інциденту поки що не відомо.

Про госпіталізацію Катрін Деньов повідомляє іноземне французьке видання Le Parisien.

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У джерелі зазначається, що 76-річна акторка несподівано нездужала, через що її екстрено забрали в одну з лікарень Парижа. Також відомо, що зірка фільмів "Денна красуня" (1967), "Голод" (1983), "Правда" (2019) та багатьох інших перебуває у важкому стані та потребує глибоких обстежень. Однак всі інші подробиці щодо її госпіталізації та ймовірну причину занедужання медики поки що приховують.