76-річну легенду світового кіно Катрін Деньов терміново госпіталізували: актриса у важкому стані

1275 Читать новость на русском
Кетрін Деньов
Кетрін Деньов / www.wsj.com

Знамениту французьку акторку, яка у другій половині XX століття стала чи не найпопулярнішою у вітчизняній кіноіндустрії, Катрін Деньов екстренно госпіталізували. Про ймовірну причину інциденту поки що не відомо.

Про госпіталізацію Катрін Деньов повідомляє іноземне французьке видання Le Parisien.

Читайте також: Про жінок та чоловіків: найкращі цитати неперевершеної Катрін Деньов

У джерелі зазначається, що 76-річна акторка несподівано нездужала, через що її екстрено забрали в одну з лікарень Парижа. Також відомо, що зірка фільмів "Денна красуня" (1967), "Голод" (1983), "Правда" (2019) та багатьох інших перебуває у важкому стані та потребує глибоких обстежень. Однак всі інші подробиці щодо її госпіталізації та ймовірну причину занедужання медики поки що приховують.

blog_ava
Де в Україні живе найбільше зареєстрованих переселенців: інфографіка
сьогодні
5928
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Зіркові хвороби
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Термінатор: Фатум": шостий фільм, який дуже хоче бути третім
5 листопада 12:24 "Термінатор: Фатум": шостий фільм, який дуже хоче бути третім
Юлія Ліпенцева 2045
День народження Кріс Дженнер: що треба знати про зіркову маму клану Кардашян
5 листопада 10:28 День народження Кріс Дженнер: що треба знати про зіркову маму клану Кардашян
Анастасія Манюхіна 1664
Гастролерка MARUV: скандальна репутація та "дружба" з російською сценою
4 листопада 17:22 Гастролерка MARUV: скандальна репутація та "дружба" з російською сценою
Уляна Журба 1317
Фільми листопада: 7 найочікуваніших прем'єр передостаннього місяця 2019 року
4 листопада 16:30 Фільми листопада: 7 найочікуваніших прем'єр передостаннього місяця 2019 року
Марта Вересюк 1251
Меттью Мак-Конегі – 50: найкращі ролі оскароносного актора
4 листопада 15:06 Меттью Мак-Конегі – 50: найкращі ролі оскароносного актора
Юлія Михайлова 1156
Новини
Більше новин
Залиште відгук