78-річний Пласідо Домінго залишив пост директора опери через звинувачення в домаганнях

Легендарний співак Пласідо Домінго залишився без ще однієї престижної можливості продовжувати свою кар'єру. 78-річний інспанський тенор залишив авторитетну посаду директора опери Лос-Анджелеса.

Пласідо Домінго постав у центрі секс-скандалу у серпні 2019 року. Тоді у домаганнях його звинуватило 9 жінок, а у вересні ще 11. Після цього легенда іспанської та світової опери покинув Метрополітен-оперу, відмінивши свою участь у всіх постановках.

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Тепер, як повідомляє видання The New York Times, знаменитість вирішив залишити престижний пост директора опери Лос-Анджелеса, який посідав понад 16 років. 78-річний Пласідо Домінго сам написав заяву на звільнення, після чого також скасував заплановані виступи.

Нещодавні звинувачення на мою адресу створили таку атмосферу, при якій моя здатність служити улюбленій мною компанії була поставлена під загрозу. І хоча я продовжу відстоювати своє ім'я, я вирішив, що в інтересах театру буде краще, якщо я подам у відставку з поста генерального директора і відмовлюся від усіх запланованих майбутніх виступів,

– заявив Пласідо Домінго.

Проте, на відміну від скасування виступів у відомих операх Нью-Йорка та Лос-Анджелеса, концерти у Європі легендарний тенор не анулював.