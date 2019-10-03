78-річний Пласідо Домінго залишив пост директора опери через звинувачення в домаганнях

37 Читать новость на русском
Пласідо Домінго
Пласідо Домінго / Instagram / @politicaguru

Легендарний співак Пласідо Домінго залишився без ще однієї престижної можливості продовжувати свою кар'єру. 78-річний інспанський тенор залишив авторитетну посаду директора опери Лос-Анджелеса.

Пласідо Домінго постав у центрі секс-скандалу у серпні 2019 року. Тоді у домаганнях його звинуватило 9 жінок, а у вересні ще 11. Після цього легенда іспанської та світової опери покинув Метрополітен-оперу, відмінивши свою участь у всіх постановках.

Читайте також: Cardi B зізналась про домагання на фотосесії та виступила за рух #MeToo

Тепер, як повідомляє видання The New York Times, знаменитість вирішив залишити престижний пост директора опери Лос-Анджелеса, який посідав понад 16 років. 78-річний Пласідо Домінго сам написав заяву на звільнення, після чого також скасував заплановані виступи.

Нещодавні звинувачення на мою адресу створили таку атмосферу, при якій моя здатність служити улюбленій мною компанії була поставлена під загрозу. І хоча я продовжу відстоювати своє ім'я, я вирішив, що в інтересах театру буде краще, якщо я подам у відставку з поста генерального директора і відмовлюся від усіх запланованих майбутніх виступів,
– заявив Пласідо Домінго.

Проте, на відміну від скасування виступів у відомих операх Нью-Йорка та Лос-Анджелеса, концерти у Європі легендарний тенор не анулював.

 

blog_ava
Україна має капітулювати, – ватажок бойовиків Пушилін відзначився гучною заявою: відео
сьогодні
10868
Теги: LifeStyle Секс-скандал Новини культури
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати на День учителя: небанальні сюрпризи для улюблених педагогів
сьогодні 16:49 Що подарувати на День учителя: небанальні сюрпризи для улюблених педагогів
Квітослава Туз 1822
Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
2 жовтня 17:34 Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
Марта Вересюк 3894
Як Андрій Данилко став Вєркою Сердючкою: маловідомі факти про успіх артиста
2 жовтня 12:34 Як Андрій Данилко став Вєркою Сердючкою: маловідомі факти про успіх артиста
Юлія Михайлова 3040
Том Круз в Україні: підбірка фільмів актора, які варто подивитися
1 жовтня 16:08 Том Круз в Україні: підбірка фільмів актора, які варто подивитися
1008
Я одержимий тим, що роблю, – ексклюзивне інтерв'ю з Максом Кідруком
1 жовтня 13:00 Я одержимий тим, що роблю, – ексклюзивне інтерв'ю з Максом Кідруком
Ірина Буртик 888
Новини
Більше новин
Залиште відгук