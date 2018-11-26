7 алкогольних напоїв, які мають найгірший вплив для шкіри

Британський дерматолог і б'юті-влогер Саманта Бантінг поділилась переліком із 7 алкогольних напоїв, що мають згубний вплив для вашої шкіри.

Про шкоду алкоголю не лише на загальний стан здоров’я, а й на шкіру обличчя і тіла зокрема наголошує не один фахівець. Однак жінки та чоловіки часто нехтують загальними принципами здорового харчування, через що вдаються до надмірного вживання алкоголю. Попереду сезон новорічних свят, тому варто звернути увагу на посилений догляд за власним тілом.

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Вашій увазі пропонуємо перелік з 7 алкогольних напоїв, яким Саманта Бантінг рекомендує не зловживати.

Червоне вино

Цей напій є найшкідливішим у переліку британського дерматолога. Адже воно розширює судини, збільшує запалення, сушить, сприяє виділенню гістаміну, чим власне і погано впливає на стан шкіри.

Мохіто

Від цього тонізуючого та ароматного алкоголю можуть бути не лише хороший настрій, а й зморшки. Цукор, вуглеводи – і це не повний перелік тих складників, що можуть спричинити висипання і почервоніння шкіри.

Біле вино



Біле вино / Фото Valeria Boltneva з Pexels

Від надмірної кількості споживання вина у вас буде не лише важке похмілля зранку, а й суха шкіра. Більше того, біле вино сприяє передчасному старінню.

Джин з тоніком

За рахунок того, що в алкогольному напої міститься цукор, джин має надто погану дію на вашу шкіру. Тому утримуватись від великих доз все ж варто.

Пиво

Хоч у пиві є сіль, що сприяє сухості шкіри, воно є не найшкідливішим у рейтингу алкоголю. Адже в ньому є антиоксиданти, які хоч якось компенсують шкоду для шкіри.

Текіла

Найменш згубний вплив на шкіру людини має текіла. Але від неї може бути як важке похмілля, так і запалення на шкірі.