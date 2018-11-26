7 алкогольних напоїв, які мають найгірший вплив для шкіри

1507
Алкоголь
Алкоголь / Фото Helena Lopes з Pexels

Британський дерматолог і б'юті-влогер Саманта Бантінг поділилась переліком із 7 алкогольних напоїв, що мають згубний вплив для вашої шкіри.

Про шкоду алкоголю не лише на загальний стан здоров’я, а й на шкіру обличчя і тіла зокрема наголошує не один фахівець. Однак жінки та чоловіки часто нехтують загальними принципами здорового харчування, через що вдаються до надмірного вживання алкоголю. Попереду сезон новорічних свят, тому варто звернути увагу на посилений догляд за власним тілом.

Читайте також: Які продукти найкраще збережуть молодість шкіри

Вашій увазі пропонуємо перелік з 7 алкогольних напоїв, яким Саманта Бантінг рекомендує не зловживати.

Червоне вино

Цей напій є найшкідливішим у переліку британського дерматолога. Адже воно розширює судини, збільшує запалення, сушить, сприяє виділенню гістаміну, чим власне і погано впливає на стан шкіри.

Мохіто

Від цього тонізуючого та ароматного алкоголю можуть бути не лише хороший настрій, а й зморшки. Цукор, вуглеводи – і це не повний перелік тих складників, що можуть спричинити висипання і почервоніння шкіри.

Біле вино

Біле вино
Біле вино / Фото Valeria Boltneva з Pexels

Від надмірної кількості споживання вина у вас буде не лише важке похмілля зранку, а й суха шкіра. Більше того, біле вино сприяє передчасному старінню.

Джин з тоніком

За рахунок того, що в алкогольному напої міститься цукор, джин має надто погану дію на вашу шкіру. Тому утримуватись від великих доз все ж варто.

Пиво

Хоч у пиві є сіль, що сприяє сухості шкіри, воно є не найшкідливішим у рейтингу алкоголю. Адже в ньому є антиоксиданти, які хоч якось компенсують шкоду для шкіри.

Текіла

Найменш згубний вплив на шкіру людини має текіла. Але від неї може бути як важке похмілля, так і запалення на шкірі.

Теги: LifeStyle Краса Алкоголь
Джерело: Buro 24/7
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Домашнє насильство: куди жінці звертатися по допомогу в Україні
сьогодні 18:15 Домашнє насильство: куди жінці звертатися по допомогу в Україні
485
Топ-5 найгучніших скандалів на проекті "Танці з зірками 2018"
сьогодні 17:49 Топ-5 найгучніших скандалів на проекті "Танці з зірками 2018"
Юлія Михайлова 1792
Претенденти на "Оскар-2019": рейтинг IMDb
сьогодні 16:52 Претенденти на "Оскар-2019": рейтинг IMDb
1033
Як Ігор Ласточкін і Ілона Гвоздьова здобули перемогу на "Танцях з зірками 2018": відео виступів
сьогодні 10:25 Як Ігор Ласточкін і Ілона Гвоздьова здобули перемогу на "Танцях з зірками 2018": відео виступів
4698
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
25 листопада 11:10 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
8841
Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
23 листопада 13:16 Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
18226
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук