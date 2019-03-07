7 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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7 березня 2019 – свято в Україні та що не можна робити 7 березня 2019
Що можна і не можна робити 7 березня / unsplash.com

7 березня 2019 року вшановують пам'ять мучеників Апамейских, Маврикія і 70 воїнів. Головна подія цього дня – приліт ластівок, граків і шпаків. За повір'ям, птахи, які прилетіли раніше передбачуваного терміну віщують прихід теплих днів. З цього приводу говорили: "Ранні ластівки — до щасливого року".

Іменини сьогодні святкують: Опанас, Пилип, В'ячеслав.

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Народні прикмети на 7 березня

– На безхмарному небі 7 березня видно ясне сонце – погода незабаром зміниться.

– Світанок світло-рожевий або золотистий – погода буде дуже хорошою.

– Туманний день – літо буде вологим.

– Хто першим в сім'ї побачив приліт граків, той і буде, за прикметою, найщасливішим.

– Перша ластівка в день 7 березня – рік буде щасливим.

– Холодна погода в день 7 березня – літо буде дуже дощовим. 

– Заспівав жайворонок – чекайте весни.

7 березня прилітають пташки
7 березня прилітають пташки

Що можна робити 7 березня

1. Якщо цього дня посадити капусту – очікуйте гарний врожай. 

Що не можна робити 7 березня

1. Якщо 7 березня випадає на повний місяць, не можна посипати городи і поля гноєм, бо бур'янів буде багато.

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Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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