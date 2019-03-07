7 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
7 березня 2019 року вшановують пам'ять мучеників Апамейских, Маврикія і 70 воїнів. Головна подія цього дня – приліт ластівок, граків і шпаків. За повір'ям, птахи, які прилетіли раніше передбачуваного терміну віщують прихід теплих днів. З цього приводу говорили: "Ранні ластівки — до щасливого року".
Іменини сьогодні святкують: Опанас, Пилип, В'ячеслав.
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Народні прикмети на 7 березня
– На безхмарному небі 7 березня видно ясне сонце – погода незабаром зміниться.
– Світанок світло-рожевий або золотистий – погода буде дуже хорошою.
– Туманний день – літо буде вологим.
– Хто першим в сім'ї побачив приліт граків, той і буде, за прикметою, найщасливішим.
– Перша ластівка в день 7 березня – рік буде щасливим.
– Холодна погода в день 7 березня – літо буде дуже дощовим.
– Заспівав жайворонок – чекайте весни.
7 березня прилітають пташки
Що можна робити 7 березня
1. Якщо цього дня посадити капусту – очікуйте гарний врожай.
Що не можна робити 7 березня
1. Якщо 7 березня випадає на повний місяць, не можна посипати городи і поля гноєм, бо бур'янів буде багато.
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