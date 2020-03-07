7 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
7 березня вшановують пам'ять мучеників Апамейских, Маврикія і 70 воїнів. Цього дня за народними прикметами прилітають ластівки, граки і шпаки. За повір'ям, птахи, які прилетіли раніше передбачуваного терміну, віщують прихід теплих днів. З цього приводу говорили: "Ранні ластівки — до щасливого року".
Іменини сьогодні святкують: Віктор, Йосип, Федір, Сергій, Володимир, Варвара, Єлизавета, Ірина.
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Народні прикмети на 7 березня
– На безхмарному небі помітно ясне сонце – погода незабаром зміниться.
– Зранку золотистий світанок – очікуйте на хорошу погоду.
– Якщо побачите ластівку 7 березня – рік буде щасливим.
– Холодна погода в цей день – літо буде дуже дощовим.
Що можна робити 7 березня
1. Якщо посадите капусту цього дня – то у вас буде багатий врожай.
Що не можна робити 7 березня
1. Якщо 7 березня випадає на повний місяць, не можна посипати городи і поля гноєм, бо бур'янів буде багато.