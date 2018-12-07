7 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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7 грудня листопада 2018 – свято День Катерини 2018 в Україні, що не можна робити
Що можна і не можна робити 7 грудня / tvoymalysh.com.ua

7 грудня 2018 року вшановують пам'ять великомучениці Катерини. Свята була покровителькою наречених і шлюбу. В цей день часто проводилися різноманітні ворожіння та зустрічі для знайомства з хлопцями. Катерина знала кілька мов, а також володіла чудовим ораторським талантом.

Іменини 7 грудня святкують: Олександр, Григорій, Євген, Катерина, Марк, Семен.

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Народні прикмети на 7 грудня:

– Ясна погода на Катерину – буде морозна зима.

– Тепла погода – морози вдарять тільки на Варварин день (після 17 грудня).

– Кола навколо місяця віщують мороз.

– Сонячні промені пучками спрямовуються догори – скоро почнеться завірюха.

катерини 2018
Народні прикмети на Катерини 2018

– Маленькі зірки на небі стануть прикметою до того, що скоро буде снігопад.

– Якщо самотня дівчина побачить 7 грудня щура, то її чоловіком буде іноземець.

– Катерина по воді, то Різдво по льоді.

Що можна робити 7 грудня

1. Цього дня молодим дівчатам, які мріють знайти гідного чоловіка і вийти заміж треба молитися святій Катерині.

2. Хлопці цього дня мають постити і щиро молитися, щоб Бог дав їм роботящу та неліниву дружину.

Ворожіння на Катерини

1. Дівчині, яка хоче вийти заміж треба зірвати декілька листочків з різних дерев. Одним з них повинна бути яблуня. Ці листочки треба покласти під подушку і витягнути зранку. Якщо попадеться яблуневий листок – заміжжя у наступному році не чекати.

2. Опівночі, самотня дівчина бере горнятко з "вечерею", обгортає його новим рушником і йде до воріт "закликати долю" і тричі гукає: "Доле-доле, йди до мене вечеряти!". За народними повір'ями, у самотньої дівчини невдовзі повинен з'явитися парубок. 

катерини 2018
7 грудня вшановують великомученицю Катерину

3. Ввечері треба вийти на вулицю і прислухатися в якій стороні гавкає собака. З якої сторони почуєте гавкіт, з того боку і чекайте нареченого.

4. Якщо на вечорницях збиралося багато самотніх дівчат, їхню долю вирішували чоботи. Переставляючи їх по черзі, міряли будинок від столу до порогу. Чий чобіт вийде за поріг, та дівчина першою вийде заміж наступного року.

5. Дізнатися про дівочу долю допомагали символічні предмети: стрічка та каблучка. Одна із дівчат має розкласти на столі предмети і накрити їх тарілками так, щоб ніхто не бачив. Потім кожна по черзі підходила і піднімала одну із тарілок. Якщо під нею виявиться стрічка, буде ще рік у дівках, якщо каблучка, то вийде заміж.

Що не можна робити 7 грудня

1. Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.

2. Намагайтеся не сваритися одне з одним. Будьте дружніми та привітними.

Теги: LifeStyle Food and Drinks Традиції
Джерело: 24 канал
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