7 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

7 квітня 2019 року віряни святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці. Свято є одним з найважливіших дванадцяти свят, які віряни відзначають впродовж року. Свято Благовіщення Пресвятої Богородиці встановлене в пам’ять про чудесне явлення Діви Марії архангела Гавриїла.

Іменини сьогодні святкують: Марія, Йосип.

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Народні прикмети на 7 квітня

– Почалася гроза – буде тепле літо та хороший урожай горіхів.

– На Благовіщення сиро – чекайте великий урожай грибів.

– Сонячне і безхмарне небо – влітку буде багато гроз.

– Якою буде погода вдень, такою вона буде і до вечора.

– На який день тижня випадає Благовіщення, в такий день упродовж року не рекомендується розпочинати жодної нової справи. Якщо свято Благовіщення випадає на неділю, то за нові справи не беруться ні в одну неділю за весь рік.



7 квітня – Благовіщення

Що можна робити 7 квітня

1. Колись була поширена традиція 7 квітня стрибати через багаття, щоб зняти з себе псування і пристріт.

2. На Благовіщення рекомендується окурити будинок ялівцем або іншими травами, щоб захистити житло від злих духів.

3. Цього дня доброю справою буде, якщо ви дасте біднякам милостиню.

Що не можна робити 7 квітня

1. На Благовіщення категорично не можна працювати.

2. У велике свято не можна нікому нічого давати, оскільки в дім може прийти бідність. Кажуть, що якщо у цей день віддати щось з дому, то сім'я втратить спокій.

3. Цього дня не варто ходити в перукарню і робити будь-які маніпуляції з волоссям, не рекомендується навіть зачісуватися. У зв’язку з цим навіть є популярне народне прислів'я: "Птах гнізда не в’є, дівчина коси не плете".