7 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

7 липня в народному календарі відзначають День Івана Купала або День Івана Хрестителя. За слов'янським віруванням – це свято води і сонця.

Іменини сьогодні святкують: Антон, Іван, Микита, Яків.

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Народні прикмети на 7 липня

– Якщо в цю ніч зоряно, то буде багато грибів.

– Сильна роса – до врожаю огірків.

– Якщо в цей день дощ заплаче, то через п’ять днів сонце засміється.

– Аромат польових квітів посилився – до дощу.

– Хто скупається у водоймі на Івана Купала, той позбудеться від всіх хворіб.

– Листя папороті чоловічого донизу закручуються – до теплого і сонячного дня.

– Сон, який приснився з 6 на 7 липня здійсниться не скоро. Сновидіння, побачене вдень 7 липня, може здійснитися через півроку. Якщо цього не відбулося, то вже не варто чекати його здійснення.

Що можна робити 7 липня

1. На Купала молодому подружжю рекомендується разом зварити і з’їсти щі з кропиви. Ця страва зміцнить сімейні узи і збереже любов від чужої заздрості.

2. Зустріти купальський світанок – на велике щастя на весь рік.

3. Увечері на Івана Купала треба накрити стіл і повечеряти всією сім’єю: така трапеза зміцнить і збереже енергетичне поле роду.

Що не можна робити 7 липня

1. У цей день намагалися уникати зустрічі зі зміями, адже якщо її побачити в це свято, то біди не уникнути і незабаром очікуються сильні втрати.