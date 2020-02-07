7 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

7 лютого в народі відзначають пам'ять архієпископа Григорія Богослова. Григорія називали вселенським учителем, адже він володів даром проникати думкою в найглибші таємниці віри і роз’яснювати дуже точно її істини.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Борис, Григорій.

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Народні прикмети на 7 лютого

– Синиці щебечуть на подвір'ї – чекайте сильних морозів.

– Сильний снігопад – до ранньої весни.

– Розлили молоко – чекайте на радісну новину.

– Сніг випав на Григорія – чергова зима прийде нескоро.

Що робити 7 лютого

1. Торговцям цього дня треба взяти шматочок цукру і носити в кишені, щоб торгівля була вдалою.

2. У цей день робіть багато добрих справ. За повір'ям, всі добрі вчинки повернуться до людини сторицею.

3. Подарувати 7 лютого жінці квіти – до щастя.

Що не можна робити 7 лютого

1. Не рекомендується цього дня важко працювати.

2. Не виходьте цього дня з дому без особливої потреби.