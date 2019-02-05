7 пісень Тома Оделла, які варто послухати перед його концертом в Україні

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Том Оделл виступить з концертами в Україні 5 і 6 лютого
Том Оделл виступить з концертами в Україні 5 і 6 лютого / Getty images

Британський серцеїд Том Оделл 5 лютого виступить з концертом у Києві в рамках світового туру на підтримку свого найновішого альбому Jubilee Road.

6 лютого Оделл вперше завітає з концертом до Львова.

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Прихильники (здебільшого прихильниці) активно готуються до омріяного виступу улюбленого артиста. А тим, хто досі не чув жодної пісні цього магнетичного британця, пропонуємо негайно надолужити згаяне.

Редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку пісень та відеокліпів, які варто переглянути перед відвідинами концерту Тома Оделла в Україні.

Go Tell Her Now – це наразі остання відеоробота виконавця на пісню Go Tell Her Now, що увійшла в альбом Jubilee Road.

Tom Odell – Go Tell Her Now: дивіться відео

Ця спільна робота у дуеті з німецькою співачкою Еліс Мертон (відомою за популярним хітом No Roots), яка назбирала вже понад 3,6 мільйона переглядів на YouTube.

Tom Odell – Half As Good As You: відео

Відеокліп на цю зворушливу композицію розповідає про дружбу, довіру, надію, а ще тут можна побачити, як Оделл вміє грати на фортепіано босоніж.

Tom Odell – If You Wanna Love Somebody: дивіться відео

Той самий кліп на пісню Тома Оделла, в якому знявся голлівудський актор Кевін Спейсі, відомий за секс-скандалом та роллю Френка Андервуда у серіалі "Картковий будинок".

Tom Odell – Here I Am: відео

Одна з дебютних відеоробіт Оделла Another Love була знята ще у 2012.

Майже усі кліпи на його пісні – це міні-драми, які змушують радіти чи плакати, але завжди співпереживати разом з головними героями.

Tom Odell – Another Love: дивіться відео

А ще Том Оделл неперевершений виконавець каверів. У його інтерпретації вони зовсім не схожі на оригінали. Послухайте, наприклад, це виконання відомого хіта Лани Дель Рей.

Tom Odell – Video Games: відео

Щоб сповна відчути потужну енергетику цього британця, варто послухати його виступ на одному з openair-фестивалів.

Дивіться відео виступу Тома Оделла на фестивалі Sziget 2017:

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Теги: LifeStyle Новини Києва Музика Концерти Великобританія Новини Львова
Джерело: 24 канал
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