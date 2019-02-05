7 пісень Тома Оделла, які варто послухати перед його концертом в Україні
Британський серцеїд Том Оделл 5 лютого виступить з концертом у Києві в рамках світового туру на підтримку свого найновішого альбому Jubilee Road.
6 лютого Оделл вперше завітає з концертом до Львова.
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Прихильники (здебільшого прихильниці) активно готуються до омріяного виступу улюбленого артиста. А тим, хто досі не чув жодної пісні цього магнетичного британця, пропонуємо негайно надолужити згаяне.
Редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку пісень та відеокліпів, які варто переглянути перед відвідинами концерту Тома Оделла в Україні.
Go Tell Her Now – це наразі остання відеоробота виконавця на пісню Go Tell Her Now, що увійшла в альбом Jubilee Road.
Tom Odell – Go Tell Her Now: дивіться відео
Ця спільна робота у дуеті з німецькою співачкою Еліс Мертон (відомою за популярним хітом No Roots), яка назбирала вже понад 3,6 мільйона переглядів на YouTube.
Tom Odell – Half As Good As You: відео
Відеокліп на цю зворушливу композицію розповідає про дружбу, довіру, надію, а ще тут можна побачити, як Оделл вміє грати на фортепіано босоніж.
Tom Odell – If You Wanna Love Somebody: дивіться відео
Той самий кліп на пісню Тома Оделла, в якому знявся голлівудський актор Кевін Спейсі, відомий за секс-скандалом та роллю Френка Андервуда у серіалі "Картковий будинок".
Tom Odell – Here I Am: відео
Одна з дебютних відеоробіт Оделла Another Love була знята ще у 2012.
Майже усі кліпи на його пісні – це міні-драми, які змушують радіти чи плакати, але завжди співпереживати разом з головними героями.
Tom Odell – Another Love: дивіться відео
А ще Том Оделл неперевершений виконавець каверів. У його інтерпретації вони зовсім не схожі на оригінали. Послухайте, наприклад, це виконання відомого хіта Лани Дель Рей.
Tom Odell – Video Games: відео
Щоб сповна відчути потужну енергетику цього британця, варто послухати його виступ на одному з openair-фестивалів.
Дивіться відео виступу Тома Оделла на фестивалі Sziget 2017:
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