7-річна дівчинка з зовнішністю Ріанни підписала першу рекламну угоду: фото двійника співачки

Чимало дорослих мріють стати подібними до своїх кумирів, вдаючись до пластичної хірургії, але є такі поодинокі випадки, коли природа сама дарує шанс стати "двійником" зірки зі світовим ім'ям. Саме такий шанс дістався 7-річній Алаї Скай, зовнішність якої ідентично відповідає рисам співачки Ріанни.

Наприкінці липня американська співачка Ріанна опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок маленької дівчинки, яка, як дві краплі води, подібна до неї.

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7-річну американку звати Алаа Скай і після оприлюднення свого знімка Ріанною вона стала справжньою зіркою Instagram.

Мало не випустила свій телефон. Як таке можливо?

– прокоментувала фото Али співачка.



Алаа Скай / Instagram / @ iambriakay_

Подібність із зіркою світового рівня зіграла на руку маленькій красуні. Її особиста сторінка налічує понад 140 тисяч прихильників, серед яких співак Снуп Догг, модель Тайра Бенкс та багато інших знаменитостей. Ба більше, 7-річна Алаа Скай вже підписала свій перший рекламний контракт з брендом Mane Choice, який спеціалізується на засобах для догляду за волоссям. Про співпрацю з міні-копією Ріанни мріє також проект America's Next Top Model, однак поки дівчинка віддала перевагу колаборації з косметичною маркою.