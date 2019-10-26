7-річний син Шарліз Терон вкотре вийшов у світ у сукні

Влітку цього року стало відомо, що син Шарліз Терон відчуває себе не у своєму тілі, а його зіркова матуся абсолютно не проти підтримати його у виборі. З того часу 7-річний Джексон неодноразово з'являвся на публіці у дівчачих вбраннях.

Один із виходів зі своєю дитиною у дівчачому вбранні голлівудська зірка Шарліз Терон здійснила напередодні, 25 жовтня. Разом з Джексоном актриса була помічена на одному із паркінгів у Лос-Анджелесі, проводжаючи його в школу.

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На 7-річному хлопчикові, який мріє змінити стать і повноцінно відчути себе дівчиною, було вбрання, подібне до шкільної форми. На ньому була червона сорочка, а також сарафан у клітинку, який доповнювали сріблястий рюкзак і світлі кросівки. Зачіска Джексона також більше нагадувала дівчачу – його довгі "дреди" були зібрані у високий хвіст. Шарліз поцілувала дитину на прощання і та вирушила до школи.



Шарліз Терон з сином Джексоном / Instagram / @charlizetheronforever

Додамо, що іноземні ЗМІ вже близько трьох місяців називають сина Шарлін Терон донькою, проте поки що Джексон не змінив статі. Однак в одному з інтерв'ю голлівудська зірка заявила, що виховує двох дочок і її обов'язок любити їх і піклуватися про них.

Нагадаємо, Шарліз Терон всиновила Джексона у 2012 році, а у 2015 році вона удочерила доньку Огаст. Двоє дітей носять прізвище Терон, а зіркова матуся часто потрапляє з ними у кадри папараці.



Шарліз Терон і її 7-річний син Джексон / Instagram / @charlizetheronforever