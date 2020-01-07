7 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
7 січня віряни святкують народження Ісуса Христа. Різдво Христове – це друге за величиною свято після Великодня. Вважається, що як ви проведете Різдво, таким і буде увесь майбутній рік. Під час різдвяних свят ми вітаємо один одного словами "Христос народився!" і відповідаємо на ці слова "Славімо Його!".
У серцях людей Різдво посідає особливе місце, адже це свято любові, тепла, віри, злагоди та щастя. На свята прийнято ходити в гості до родичів та близьких і приймати в себе гостей частуючи усілякими смаколиками.
Читайте також: Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
Народні прикмети на 7 січня
– На небі багато зірок – рік буде багатим.
– На Різдво йде сніг – рік буде вдалим та насиченим.
– Вперше прийде до оселі жінка – до нещастя, чоловік – до радості.
– Якщо за різдвяним столом ви випадково розлили рідину, то незабаром очікуйте приємних новин і великий успіх у ваших починаннях.
– Якщо на Різдво ви втратите якусь річ, то вас можуть чекати збитки протягом року.
Прикмети і традиції на Різдво
Що можна робити 7 січня
1. Одягайте у Різдво світлий та новий одяг.
2. Колядуйте за столом і прославляйте народження Христа.
Що не можна робити 7 січня
1. Не можна займатися фізичною роботою.
2. Забороняється сваритися та лаятися.
3. Не рекомендується у Різдво переїжджати до іншої оселі.