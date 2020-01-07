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7 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 7 січня / Фото з відкритих джерел

7 січня віряни святкують народження Ісуса Христа. Різдво Христове – це друге за величиною свято після Великодня. Вважається, що як ви проведете Різдво, таким і буде увесь майбутній рік. Під час різдвяних свят ми вітаємо один одного словами "Христос народився!" і відповідаємо на ці слова "Славімо Його!".

У серцях людей Різдво посідає особливе місце, адже це свято любові, тепла, віри, злагоди та щастя. На свята прийнято ходити в гості до родичів та близьких і приймати в себе гостей частуючи усілякими смаколиками. 

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Народні прикмети на 7 січня

– На небі багато зірок – рік буде багатим.

– На Різдво йде сніг – рік буде вдалим та насиченим.

– Вперше прийде до оселі жінка – до нещастя, чоловік – до радості.

– Якщо за різдвяним столом ви випадково розлили рідину, то незабаром очікуйте приємних новин і великий успіх у ваших починаннях.

– Якщо на Різдво ви втратите якусь річ, то вас можуть чекати збитки протягом року.

Прикмети і традиції на Різдво
Прикмети і традиції на Різдво

Що можна робити 7 січня

1. Одягайте у Різдво світлий та новий одяг.

2. Колядуйте за столом і прославляйте народження Христа.

Що не можна робити 7 січня

1. Не можна займатися фізичною роботою.

2. Забороняється сваритися та лаятися.

3. Не рекомендується у Різдво переїжджати до іншої оселі.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: Різдво LifeStyle Релігія Традиції
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