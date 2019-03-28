Сім спалень і п'ять ванних: Сандра Буллок продає розкіший маєток на березі океану – фото будинку

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Сандра Буллок продає будинок
Сандра Буллок продає будинок / variety.com

Оскароносна голлівудська акторка Сандра Буллок виставила на продаж свій маєток, який розташований у Джорджії, США. Після 18-ти років володіння розкішним особняком знаменитість продає його за 6,5 мільйона доларів.

Сандра Буллок продає нерухомість загальною площею в 576 квадратних метрів, яку придбала ще у 2001 році. Про це повідомляє видання Variety. Оскароносна акторка оцінила свій маєток, який розташований за 100 метрів від пляжу в Тайбі-Айленді, у 6,5 мільйона доларів.

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У будинку актриси помістилося 7 спалень та 5 ванних кімнат, які розділені окремими резиденціями, більша з яких має площу – 312 квадратних метрів, а менша – 264. У повідомленні про продаж прикріплена інформація, що обидва будинки продаються повністю мебльованими. У головному корпусі розмістилося 4 спальні, вітальня, їдальня та кухня, а також тренажерний зал, тенісний стіл та повітряний хокей.

Будинок Сандри Буллок
Будинок Сандри Буллок / Variety 

Будинок Сандри Буллок
Будинок Сандри Буллок / Variety

Будиноук Сандри Буллок
Будинок Сандри Буллок / Variety

Будинок Сандри Буллок
Будинок Сандри Буллок / Variety

Будинок Сандри Буллок
Будинок Сандри Буллок / Variety

Будинок Сандри Буллок
Будинок Сандри Буллок / Variety

Будинок Сандри Буллок
Будинок Сандри Буллок / Variety

Будинок Сандри Буллок
Будинок Сандри Буллок / Variety

Будинок Сандри Буллок
Будинок Сандри Буллок / Variety

Будинок Сандри Буллок
Будинок Сандри Буллок / Variety

Буиднок Сандри Буллок
Будинок Сандри Буллок / Variety

Будинок Сандри Буллок
Будинок Сандри Буллок / Variety

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Теги: Новини нерухомості LifeStyle Новини LifeStyle Зіркова нерухомість Новини нерухомості світу Голлівуд
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