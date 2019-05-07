7 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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7 травня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 7 травня / www.1zoom.ru

7 травня 2019 року вшановують День Євсея. Кажуть, що цього дня вночі можуть початися заморозки. 7 травня проводилися обряди, які були покликані розбудити землю і принести всім здоров'я. Прославляли Майю Златовласку – Матір всіх богів. У її честь було прийнято запалювати спеціальний вогонь, який символізував повернення літніх днів і обертання білого Сонцевороту.

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Валентин, Микола.

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Народні прикмети на 7 травня

– Береза розпустилася – час сіяти овес.

– Багато комарів – чекайте багатого врожаю вівса.

– З верби і лози летить пух – прикмета до того, що час сіяти пізній овес.

– Сонячні хмари потемніли – до грози. 

Що можна робити 7 травня

1. Цього дня заведено прибирати в будинку та на подвір'ї.

2. Слухайте свій власний голос та інтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.

Що не можна робити 7 травня

1. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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