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7 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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7 травня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 7 травня / Фото з відкритих джерел

7 травня в народному календарі відзначають день Євсея та вшановують святу Єлизавету. Щоб позбутися від важкості на душі, радять молитися святій Єлизаветі.

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Валентин, Єлизавета.

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Народні прикмети на 7 травня

 – Промені сонця темніють – до грози.

 – Над горизонтом повисли низькі хмари, краї яких мають чіткі обриси – до сильної грози та поривчастого вітру.

 – Сни з 6 на 7 травня здійсняться не швидко. Розповідати про них нікому не можна.

Що можна робити 7 травня

  1. Цього дня треба прибрати увесь будинок. 

Що не можна робити 7 травня

  1. У цей день не рекомендується з'ясовувати стосунки.
  2. Якщо сьогодні народжуються кошенята, то залишати собі їх не можна, треба всіх роздати.
  3. Вагітним жінкам забороняється в цей день ходити на цвинтар. 
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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