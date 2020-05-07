7 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

7 травня в народному календарі відзначають день Євсея та вшановують святу Єлизавету. Щоб позбутися від важкості на душі, радять молитися святій Єлизаветі.

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Валентин, Єлизавета.

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Народні прикмети на 7 травня

– Промені сонця темніють – до грози.

– Над горизонтом повисли низькі хмари, краї яких мають чіткі обриси – до сильної грози та поривчастого вітру.

– Сни з 6 на 7 травня здійсняться не швидко. Розповідати про них нікому не можна.

Що можна робити 7 травня

Цього дня треба прибрати увесь будинок.

Що не можна робити 7 травня