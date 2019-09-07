7 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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7 вересня 2019 - яке свято сьогодні в Україні і що не можна робити
Що можна і не можна робити 7 вересня / Фото з відкритих джерел

7 вересня православна церква вшановує пам’ять апостола Тіта, який був учнем апостола Павла.

Іменини сьогодні святкують: Іван, Регіна, Ренат.

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Народні прикмети на 7 вересня

– Багатий урожай грибів – до затяжної зими.

– Перелітні птахи на землю сідають – до ясної і теплої погоді, на дахи будинків – до негоди.

Що можна робити 7 вересня

1. Цей день благополучний для поїздок та покупок.

2. Щоб увесь рік бути здоровим і бадьорим, зранку треба вмитися водою, в якій всю ніч знаходився срібний предмет.

Що не можна робити 7 вересня

1. Цього дня не варто займатися будівництвом. 

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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