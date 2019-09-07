7 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
7 вересня православна церква вшановує пам’ять апостола Тіта, який був учнем апостола Павла.
Іменини сьогодні святкують: Іван, Регіна, Ренат.
Читайте також: Вихідні дні-2019: календар свят в Україні
Народні прикмети на 7 вересня
– Багатий урожай грибів – до затяжної зими.
– Перелітні птахи на землю сідають – до ясної і теплої погоді, на дахи будинків – до негоди.
Що можна робити 7 вересня
1. Цей день благополучний для поїздок та покупок.
2. Щоб увесь рік бути здоровим і бадьорим, зранку треба вмитися водою, в якій всю ніч знаходився срібний предмет.
Що не можна робити 7 вересня
1. Цього дня не варто займатися будівництвом.
Джерело: LifeStyle 24
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі