8 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
8 червня в народному календарі відзначають день Карпа, який був одним з учнів святого Павла.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Георгій, Давид, Олена, Карпо, Макар.
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Народні прикмети на 8 червня
– Багато комарів – місяць буде дощовим.
– Хороший урожай щавлю 8 червня – літо буде теплим.
– Жаби гучно квакають – прикмета того, що варто чекати дощів найближчим часом.
Що можна робити 8 червня
- Кажуть, що в цей день добре ловиться риба. Тож любителі риболовлі можуть сміливо вирушати до водойми.
Що не можна робити 8 червня
- Сьогодні не можна скупитися.
- Не рекомендовано в цей день їхати в далеко з дому, адже увесь рік будете в роз'їздах.
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