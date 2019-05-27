81-річна Ада Роговцева потрапила у лікарню

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Ада Роговцева у лікарні - деталі госпіталізації
Ада Роговцева / angliya.com

Легендарна українська акторка театру та кіно Ада Роговцева потрапила в лікарню. Наразі причина госпіталізації невідома.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила заслужена лікарка України Ольга Голубовська в понеділок, 27 травня.

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"Наша дорога і легендарна Ада Миколаївна... Здорова і неушкоджена, не хвилюйтеся",– написала лікарка.

Ада Роговцева – це народна артистка УРСР, СРСР та Герой України. Але почалося все дуже давно. Вона мріяла стати журналісткою, але стала геніальною акторкою. Її кар’єра розпочалася дуже стрімко.

До слова, в актриси чітка громадянська позиція. Вона активно підтримувала Помаранчеву революцію та Євромайдан, виступала зі сцени. А з початку війни з Росією активно допомагає бійцям АТО. Ада Роговцева і їздить виступати перед захисниками України, і збирала гроші на лікування поранених. Проти неї ворожі сусіди навіть порушили кримінальну справу. До речі, до конфлікту вона довгий час успішно працювала в Росії.

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle
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