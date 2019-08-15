81-річна акторка Джейн Фонда стала представником спортивного бренду

Незважаючи на свій доволі зрілий вік, американська акторка і модель Джейн Фонда погодилася стати обличчям спортивного бренду. Таким чином вона хоче довести шанувальникам, що навіть 81 рік – не перешкода для того, щоб стати на шлях здорового способу життя.

Про те, що 81-річна Джейн Фонда почала співпрацювати зі спортивним брендом повідомляє видання Just Jared. Зірка програми "Grace and Frankie", а також багатьох фільмів випустила колекцію спортивного одягу, який буде доступний до купівлі на платформі Evine.

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Джейн Фонда представила свою колекцію спортивного вбрання в рамках виставки під назвою Magic Fashion Tradeshow, яка проходить у Лас-Вегасі.

Таким чином актриса хоче довести прихильникам, що навіть у 81 рік можна знаходити час для розробки одягу для спортивних занять, а також для самих тренувань. Варто додати, що у 80-х роках Джейн Фонда була справжнім гуру з аеробіки, тому зі спортом вона на "ти".

До її колекції входять вбрання з трендовим леопардовим принтом, а також одяг у неонових відтінках. Однак на презентації зірка американського кіно з'явилася у чорному спортивному костюмі з яскравими вставками салатового кольору.



Джейн Фонда / Фото Just Jared