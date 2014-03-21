81-річний Джек Ніколсон шокував прихильників зовнішнім виглядом: фото

1662 Читать новость на русском
Джек Ніколсон
Джек Ніколсон / www.zimbio.com

Голлівудський актор Джек Ніколсон у 81 рік залишається привабливим для багатьох прихильників. Однак днями у мережу потрапили фото, які шокували фан-групи зірки.

Всі звикли бачити Джека Ніколсона з чарівною усмішкою та шевелюрою. Окрім цього, голлівудський актор полюбляє загравати з усіма, не приховуючи свою харизму.

Читайте також: Голлівудський актор Кіт Харінгтон змінився до невпізнання: фотофакт

Однак все це – в минулому. 81-річний Джек Ніколсон змінився до невпізнання. Актора сфотографували папараці під час одного з баскетбольних матчів. Спортивний поєдинок знаменитість відвідав зі своїм сином Реймондом.

Згідно із фото, актор полюбляє смакувати фаст-фуд та помітно погладшав. Окрім цього, його розкішна зачіска стала досить дивакуватою та неохайною. Такий вигляд Джека Ніколсона неабияк стривожила прихильників актора. 

"Він виглядає відповідно до вибору їжі", "Це наче інша людина", "Що сталось із Джеком? Виглядає страхітливо", – написали збентежені користувачі мережі. 

Представник Голлівуду вже давно не знімається в кіно та уникає публічних виходів. Все тому, що у Джека Ніколсона прогресує втрата пам'яті, тому він не може продовжувати кінозйомки. 

Хто такий Джек Ніколсон?Голлівудський актор, відомий за ролями у фільмах "Сяйво", "Відступники", "Краще не буває", "Кохання за правилами і без", "Пролітаючи над гніздом зозулі", "Управління гнівом", та ін. Джеку Ніколсону приписують чимало романів, а сам актор є щасливим батьком 5 дітей. 

Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
26 січня 13:30 Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
1550
Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
25 січня 20:15 Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
Наталя Боднар 1080
Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
25 січня 19:00 Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
Марта Вересюк 1760
Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
25 січня 17:01 Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
3802
"Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
25 січня 13:00 "Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
Юлія Девда 2355
Наомі Кемпбелл оголилася на показі Valentino: казкові образи з колекції весна-літо 2019
24 січня 22:01 Наомі Кемпбелл оголилася на показі Valentino: казкові образи з колекції весна-літо 2019
3025
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук