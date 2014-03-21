81-річний Джек Ніколсон шокував прихильників зовнішнім виглядом: фото

Голлівудський актор Джек Ніколсон у 81 рік залишається привабливим для багатьох прихильників. Однак днями у мережу потрапили фото, які шокували фан-групи зірки.

Всі звикли бачити Джека Ніколсона з чарівною усмішкою та шевелюрою. Окрім цього, голлівудський актор полюбляє загравати з усіма, не приховуючи свою харизму.

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Однак все це – в минулому. 81-річний Джек Ніколсон змінився до невпізнання. Актора сфотографували папараці під час одного з баскетбольних матчів. Спортивний поєдинок знаменитість відвідав зі своїм сином Реймондом.

Згідно із фото, актор полюбляє смакувати фаст-фуд та помітно погладшав. Окрім цього, його розкішна зачіска стала досить дивакуватою та неохайною. Такий вигляд Джека Ніколсона неабияк стривожила прихильників актора.

Usher at the Lakers game really asked Jack Nicholson to show him his ticket. Damn Millenials pic.twitter.com/vKXkmIS9YB — gifdsports (@gifdsports) 12 березня 2018 р.

"Він виглядає відповідно до вибору їжі", "Це наче інша людина", "Що сталось із Джеком? Виглядає страхітливо", – написали збентежені користувачі мережі.

Представник Голлівуду вже давно не знімається в кіно та уникає публічних виходів. Все тому, що у Джека Ніколсона прогресує втрата пам'яті, тому він не може продовжувати кінозйомки.

Хто такий Джек Ніколсон?Голлівудський актор, відомий за ролями у фільмах "Сяйво", "Відступники", "Краще не буває", "Кохання за правилами і без", "Пролітаючи над гніздом зозулі", "Управління гнівом", та ін. Джеку Ніколсону приписують чимало романів, а сам актор є щасливим батьком 5 дітей.