81-річний свекор королеви Летиції заявив, що більше не братиме участі в королівських виходах

393 Читать новость на русском
Королева Летиція з чоловіком Філіпом VI і його батьком Хуаном Карлосом
Королева Летиція з чоловіком Філіпом VI і його батьком Хуаном Карлосом / Getty Images

Король Іспанії Хуан Карлос офіційно заявив, що більше не має наміру здійснювати будь-яких виходів, які б стосувалися його статусу. Також не братиме участі у королівських заходах вже з червня цього року.

81-річний іспанський король Хуан Карлос уступив почесний трон своєму синові ще у 2014 році. Саме тоді, 2 червня, Філіп VI та його дружина Летиція офіційно стали королем і королевою. Однак батько супроводжував свого нащадка під час кожного офіційного заходу протягом наступних п’яти років.

Читайте також: Королева Іспанії вирушила в офіційну поїздку до Женеви: ефектні фото

Вже з 2 червня 2019 року колишній король Іспанії не буде здійснювати жодних виходів. Як повідомляє джерело Royal Central, 81-річний Хуан Карлос написав синові листа, у якому зазначив, що хоче "розпочати нову сторінку життя".

Протягом останніх п'яти років, після мого зречення від престолу 2 червня 2014 року, я з тим же завзяттям служив Іспанії та короні. Тепер, на мою думку, настав час відкрити нову сторінку мого життя. Відзначаючи свій 80-річний ювілей в минулому році, я задумався над цим, і цілий рік ця ідея дозрівала. З твердою переконаністю сьогодні я висловлюю своє бажання зробити цей крок – припинити розвиток інституційної діяльності. Я приймаю це рішення з великою любов'ю і гордістю, яку відчуваю як батько,
– мовилося у листі, яке колишній король Іспанії надіслав своєму синові Філіпу VI.

 

blog_ava
Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія секретаря РНБО
сьогодні
12200
Теги: LifeStyle Летиція, королева Іспанії
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Річард говорить "До побачення": як Джонні Депп вмирати зібрався
сьогодні 11:22 "Річард говорить "До побачення": як Джонні Депп вмирати зібрався
Юлія Ліпенцева 990
Топ-10 найкращих фільмів в історії кіно
27 травня 16:03 Топ-10 найкращих фільмів в історії кіно
Марія Ягодка 889
"Аладдін": килим, лампа, три бажання
27 травня 12:31 "Аладдін": килим, лампа, три бажання
Юлія Ліпенцева 741
День Києва: найкращі місця столиці, які варто побачити
26 травня 17:01 День Києва: найкращі місця столиці, які варто побачити
24154
Гурт "Антитіла" та MELOVIN запалили у Львові: чим запам'ятається грандіозний концерт
26 травня 16:30 Гурт "Антитіла" та MELOVIN запалили у Львові: чим запам'ятається грандіозний концерт
Юлія Михайлова 2861
Новини
Більше новин
Залиште відгук