81-річний свекор королеви Летиції заявив, що більше не братиме участі в королівських виходах

Король Іспанії Хуан Карлос офіційно заявив, що більше не має наміру здійснювати будь-яких виходів, які б стосувалися його статусу. Також не братиме участі у королівських заходах вже з червня цього року.

81-річний іспанський король Хуан Карлос уступив почесний трон своєму синові ще у 2014 році. Саме тоді, 2 червня, Філіп VI та його дружина Летиція офіційно стали королем і королевою. Однак батько супроводжував свого нащадка під час кожного офіційного заходу протягом наступних п’яти років.

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Вже з 2 червня 2019 року колишній король Іспанії не буде здійснювати жодних виходів. Як повідомляє джерело Royal Central, 81-річний Хуан Карлос написав синові листа, у якому зазначив, що хоче "розпочати нову сторінку життя".

Протягом останніх п'яти років, після мого зречення від престолу 2 червня 2014 року, я з тим же завзяттям служив Іспанії та короні. Тепер, на мою думку, настав час відкрити нову сторінку мого життя. Відзначаючи свій 80-річний ювілей в минулому році, я задумався над цим, і цілий рік ця ідея дозрівала. З твердою переконаністю сьогодні я висловлюю своє бажання зробити цей крок – припинити розвиток інституційної діяльності. Я приймаю це рішення з великою любов'ю і гордістю, яку відчуваю як батько,

– мовилося у листі, яке колишній король Іспанії надіслав своєму синові Філіпу VI.